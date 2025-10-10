“Vamos a seguir botando a la basura las mentiras”: Miguel Polo Polo tras indagación en la Corte

Miguel Polo Polo botó en varias bolsas obras que las Madres de Soacha llevaron al Congreso. Foto: Miguel Polo Polo

El congresista Miguel Polo Polo asistió a la indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la investigación que se adelanta en su contra por haber arrojado a la basura una exposición simbólica en referencia a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, o falsos positivos.

Al término de su diligencia, el representante señaló que no sabía que la botas habían sido puestas en el Capitolio por la Asociación de Madres de Víctimas de Falsos Positivos (MAFAPO) y justificó su acción. “No tenía conocimiento de que eso lo habían puesto las madres de falsos positivos. Lo que sí puedo ratificar es que vamos a seguir botando a la basura las mentiras. Lo que quise botar a la basura fue el relato”, dijo.

Por este mismo hecho, el 18 de noviembre del año pasado, MAFAPO, presentó una denuncia en el alto tribunal, en la que se señaló a Polo Polo de haber incurrido en al menos cuatro delitos al desechar una exposición artística elaborada por las víctimas. Las acciones legales contra Polo Polo fueron apoyadas por congresistas como Iván Cepeda, María José Pizarro y María Fernanda Carrascal, quienes señalaron que se trató de una “agresión a la memoria de las víctimas”.

Los hechos por los que la Corte investiga a Polo Polo

A través de la red social X, el congresista Miguel Polo Polo difundió un video en el que se le veía interviniendo en una exposición en la Plaza Rafael Núñez, en el Congreso, donde víctimas del conflicto llevaron botas intervenidas como símbolo de memoria a sus hijos víctimas de falsos positivos.

En un fragmento de la grabación se le escucha a Polo Polo “¿Quién les habrá pagado para ensuciar la plaza y hacer apología a los 6.402 falsos positivos?”, mientras arrojaba a bolsas de basura varias de la obras. Por esto, la Corte Suprema abrió la investigación formal por el presunto delito de discriminación.

Según los denunciantes, con sus actos el congresista buscaba “discriminar y estigmatizar a las víctimas y a sus familiares; promover el negacionismo de los mal llamados ‘falsos positivos’; y afectar la dignidad y el derecho a la memoria de las víctimas”.

