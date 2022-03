Corte Constitucional responde a Duque por críticas al fallo que despenalizó el aborto

Sala Plena Corte Constitucional./ Archivo. Foto: Mauricio Alvarado

La Sala Plena Corte Constitucional acaba de emitir un comunicado luego de once días de haber proferido el histórico fallo que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. En el breve pronunciamiento el alto tribunal rechaza las críticas que han surgido desde varios sectores políticos, incluido el del presidente Iván Duque, quien manifestó su preocupación por que “el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva”.

En el breve comunicado el alto tribunal señaló que “La Corte es un órgano autónomo e independiente, como lo son igualmente las distintas altas corporaciones judiciales, sus decisiones se adoptan con las mayorías exigidas por tales disposiciones, todo lo cual garantiza tanto su indiscutible legalidad como su legitimidad”. Y agregó que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento tanto para las demás autoridades como para los particulares.

Los magistrados señalaron además que “minar la credibilidad de las decisiones judiciales, debilita el proyecto democrático que se propuso el Constituyente de 1991 y no repara en que las demás ramas del poder público pueden seguir igual suerte. Deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces solo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho”.

Además, la Corte pide a todas las autoridades como a los particulares a acatar las decisiones judiciales y pide que los debate a la cordura en los debates tranquilos y serenos de tales decisiones en forma tal que se garantice la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública.

Espaldarazo a la Corte

En las últimas horas, el Consejo Superior de la Judicatura también se pronunció en ese mismo sentido y dio un espaldarazo al alto tribunal. “Como órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial (la Judicatura), exalta la labor de administrar justicia de los jueces de la República en todas sus instancias y hace un llamado para que se respete su autonomía e independencia en las decisiones que profieren”, señaló en un breve comunicado.

El presidente Iván Duque se pronunció negativamente a la decisión que tomó la Sala Plena calificando el aborto como “una práctica anticonceptiva”. “Siempre he sido una persona provida y creo que la vida comienza desde la concepción y fui respetuoso de las tres causales. Pero este fallo no solamente altera este principio, sino que me parece delicado que, en el alcance que se está poniendo en la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular”, dijo el mandatario en una entrevista radial.

