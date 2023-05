Corte Constitucional revisará tutela que pide acceder a archivos de la Iglesia Católica

Imagen de referencia.

La Corte Constitucional revisará una tutela interpuesta por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán, quienes investigan los los archivos secretos de la Iglesia católica colombiana. Según la cuenta del medio de comunicación Casa Macondo, el 17 de febrero de 2023, el Juzgado Primero Penal Municipal de Mosquera favoreció al Instituto Misionero San Juan Eudes, que se ha negado a entregar la información solicitada por Barrientos y Estupiñán. Posteriormente, el 30 de marzo pasado, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Funza confirmó ese fallo y los periodista volvieron a apelar la decisión.

“Es la tercera vez que una tutela interpuesta por Barrientos es escogida por la Corte Constitucional para ejercer su función jurisprudencial y pedagógica sobre los derechos ciudadanos, en este caso, el que ampara el acceso a la información. El Instituto arguyó que Barrientos y Estupiñán no explicitaron las razones de su derecho de petición. Pero no fue así. En el documento ellos advirtieron que la información era necesaria para su labor periodística. Esa razón justifica una respuesta diligente, no evasiva”.

Juan Pablo Barrientos tiene bajo su autoría dos libros sobre pederastia en diferentes sucursales de la Iglesia Católica en Colombia. En otra de sus tutelas pidió acceder a información posible sobre 915 sacerdotes que han pasado por la Arquidiócesis de Medellín.

La Sala de Selección de Tutelas Número 1 de la Corte escogió para su revisión la acción interpuesta por Barrientos en 2021, la cual llegó a las manos de la justicia luego de que la Arquidiócesis de Medellín respondiera negativamente a su búsqueda. Para que la Corte tomara la decisión, contó con la intervención del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien a través de un recurso de insistencia solicitó que la alta corte atendiera la demanda del periodista.

En síntesis, Ibáñez le explicó a las magistradas de la Sala de Selección 1 que la libertad de información es un derecho protegido, fundamental en la consolidación de un sistema democrático. Su importancia radica en que, tras la transmisión de información, la ciudadanía puede tomar decisiones de manera autónoma y tomar las riendas de los asuntos públicos, en este caso, rastros de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes.

“Los periodistas cumplen con un rol fundamental en la sociedad como lo es difundir datos o noticias relevantes para el público, la cual, si bien supone unas cargas de veracidad e imparcialidad, no puede ser limitada de forma irrazonable. Como se anunciaba, dentro del derecho de acceso a la información se encuentra también el de buscar información, y una de las vías para poder ejercerlo es el derecho de petición”, consideró Ibáñez.

