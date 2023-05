Corte Suprema confirma que la tarjeta profesional de Diego Cadena sigue suspendida

Diego cadena de labios para afuera Foto: El Espectador

La Corte Suprema de Justicia rechazó una tutela con la que el abogado, Diego Cadena, pretendía tumbar la sanción que suspendió su tarjeta profesional, que fue impuesta y confirmada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al determinar que el abogado manipuló al testigo Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de señalamientos que había hecho sobre Álvaro Uribe en la Corte Suprema.

Aunque la tutela reclamaba protección por los derechos fundamentales, porque para Cadena, en la sentencia en la que le fue suspendida su tarjeta profesional, se admitieron y valoraron pruebas ilegales. Es decir, las grabaciones hechas con el reloj grabadora a la reunión que sostuvo el entonces abogado de Uribe con Monsalve en la cárcel la Picota de Bogotá. La Corte no tuvo en cuenta los argumentos de Cadena, porque concluyó que la Comisión de Disciplina Judicial no lo sancionó de forma caprichosa, sino siguiendo las normas y jurisprudencia que rigen el asunto. Además, explicó que los argumentos con la tutela no se puede pretender la modificación de fallos judiciales.

“El accionante lo que pretende es una nueva intervención judicial, para obtener la postura que sea resuelta en su favor y acorde a sus intereses, y olvida que el hecho de no coincidir con el criterio de la autoridad judicial a quien la ley le asignó competencia para resolver la controversia en ningún momento invalida su actuación y mucho menos la hace susceptible de ser modificada por vía de tutela”, explicó la Corte.

Los hechos se remontan a febrero de 2018, cuando Cadena comenzó a visitar en cárceles a exparamilitares y personas que habían hecho señalamientos contra Álvaro Uribe. Entre ellos, visitó a Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de los Uribe, y quien ha dicho que el expresidente tuvo un rol crucial en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas. Según el tribunal disciplinario, en esa visita el abogado intentó forzar al testigo a que se retractara de sus señalamientos.

El fallo reza: “Para la Comisión, se encuentra probado que el inculpado, en su condición de jurista, entre febrero y marzo de 2018, fue quien buscó a Monsalve Pineda, una vez se supo por los medios de comunicación que este fue mencionado como testigo de graves hechos que involucraban a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, razón por la cual acudió a cárcel La Picota en Bogotá insistentemente, ofreciéndole beneficios al testigo a cambio de que aquel se retractara”.

