Corte no accedió a pretensión de Minsalud que pedía aclarar el fallo de eutanasia

Health visitor at home

Como improcedente catalogó la Corte Constitucional, la solicitud que hizo el Ministerio de Salud, en octubre pasado, la aclaración del fallo que le dio vida a nuevas reglas de juego para la práctica de la eutanasia en el país. El alto tribunal consideró que no quedó demostrada una verdadera duda sobre la aplicación del fallo emitido hace poco menos dos meses cuya ponente fue la magistrada Diana Fajardo. Para la corporación lo que existe alrededor de la solicitud de aclaración son eventuales “disputas interpretativas o incluso, inconformidad con el alcance de la decisión”.

En su documento, el alto tribunal recordó que los efectos de la decisión se producen a partir del día siguiente a la fecha en que la Sala Plena adoptó una nueva jurisprudencia, y no a partir de la fecha en que se suscribe el texto. “En ese sentido, una vez se divulga oficialmente la sentencia, bien sea mediante la publicación integral de su texto o el respectivo comunicado de prensa oficial, el conocimiento y cumplimiento de la parte resolutiva de la sentencia es exigible a todos los operadores jurídicos”, resaltó el documento.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La puja en este caso obedece a que el Ministerio de Salud, una vez se emitió la decisión, expuso que hasta que no conociera el fallo en su integridad no accedería a que los procedimientos en personas con enfermedades no terminales se llevaran a cabo. El caso más reciente ocurrió con Martha Sepúlveda, una mujer con esclerosis que solicitaba el derecho a morir dignamente. El proceso lo ha batallado, incluso, con acciones judiciales.

En ese sentido, la Corte reprochó que el Ministerio hubiese cuestionado la aplicación de una sentencia de constitucionalidad que quedó en firme, según su criterio, a través de un comunicado de prensa que exponía la parte resolutiva de la sentencia que terminó saliendo a la luz pública casi dos meses después de que se emitiera la decisión.

Lea aquí: Entre el suicidio y la eutanasia

“La Sala Plena observa, como hecho notorio, que el Ministerio de Salud, en sus canales de comunicación públicos, ha cuestionado la aplicación de una sentencia de constitucionalidad, mientras esta no haya sido notificada. Como esta es una posición ajena a la jurisprudencia constitucional, que puede implicar la aplicación de normas contrarias a la Constitución Política”, resaltó la entidad. y añadió que como bien lo ha expuesto, las decisiones surten efectos desde el día siguiente a la adopción de la decisión. “Esto no resta importancia a la notificación del fallo, relevante para efectos de analizar si una solicitud de aclaración o nulidad se presentó dentro del término”, dijo el alto tribunal.

Los interrogantes del Ministerio de Salud

El documento sobre el cual la Corte se pronunció reposó en el despacho de la magistrada Fajardo y cuestionó varios puntos del fallo. Uno de ellos es que no existe una ley estatutaria que es la que reglamentaría el acceso a la eutanasia. En primera medida, si bien la entidad que regula el sector salud es consciente de que deben determinar los elementos que garanticen el derecho a los colombianos a morir dignamente, cuestionó e incluso catalogó como “incongruente” que la directriz de la Corte Constitucional de alguna forma, los motive a adelantar una regulación de derechos fundamentales. En su escrito, el Ministerio aclaró que no es de su menester avanzar en esas medidas debido a que esas reglas se tramitan a través de la Ley Estatutaria expedida por el Congreso, y después de ello, debe darle trámite de constitucionalidad en el alto tribunal.

Lea también: El limbo jurídico de la eutanasia en Colombia

“No se entiende cómo esta cartera tendría que actualizar la regulación actual, ya que más allá de ajustar el mecanismo de reporte de ciudadanos que requieren acceso al procedimiento, por tratarse de derechos fundamentales y tocar el núcleo esencial de los mismos, no es posible emitir regulación al respecto”, dijo la cartera y añadió que esa situación escapa a sus capacidades y competencias. El Ministerio también cuestionó sobre si el sector salud debe omitir alternativas terapéuticas, tecnológicas o análogas tendientes a evitar procedimientos eutanásicos con el fin de hacer cumplir el deber del Estado para avanzar progresivamente sobre la nueva directriz de la Corte.

El resto de las inquietudes que tuvo que resolver la magistrada Fajardo tenían relación con la carencia de la Ley Estatutaria. Por ejemplo, el Ministerio le pidió aclarar cuál era el criterio mínimo de “aspecto objetivo” que debe cumplirse para dar vía libre al procedimiento de morir dignamente en pacientes que no padezcan enfermedades terminales. Además pidió que explique si existe en la nueva jurisprudencia un límite de “aspecto subjetivo” que permita adelantar la intervención. Otro punto clave relaciona el criterio que valora la “piedad” e “intenso sufrimiento” en pacientes que soliciten la intervención.

Lea aquí: Niegan eutanasia a Martha Sepúlveda, quien había decidido morir este 10 de octubre

La cartera también buscaba claridad sobre el consentimiento sustituto, es decir, el permiso que asumen los familiares para solicitar la eutanasia a un ser querido cuando este es considerado interdicto o mentalmente incapaz para decidir. En ese caso, La entidad pidió que explique cuál es el criterio “estándar” que debía seguirse para llegar a esa autorización. Otro punto clave que debía exponer la Corte es la práctica de la intervención en adultos y menores de edad. En ese caso debía exponer el criterio que diferenciará los procedimientos.

Por último, pidieron explicación sobre las disposiciones que se deben aplicar para identificar los sufrimientos provenientes de una lesión corporal o de una enfermedad grave incurable que permita el uso de la eutanasia. como último recurso a sus padecimientos físicos o mentales. La respuesta a los cuestionamientos buscaba, a juicio del ministerio, fomentar acompañamiento técnico a las entidades del sector salud que tengan relación directa e indirecta con esta práctica en el país.

Le puede interesar: Acceder a la eutanasia será más fácil: Corte Constitucional disminuyó requisitos