Niegan eutanasia a Martha Sepúlveda, quien había decidido morir este 10 de octubre

La señora Martha Liria Sepúlveda, de 51 años, no morirá el próximo 10 de octubre. La mujer, quien sufre una Esclerosis Lateral Amiotrófica, iba a quedar en la historia como la primera persona en acceder a la eutanasia sin sufrir una enfermedad terminal. Tenía la cita programa con la muerte digna, pero el Instituto Colombiano del Dolor acaba de negárselo.

Lea: Acceder a la eutanasia será más fácil: Corte Constitucional disminuyó requisitos

“El Comité Científico Interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad a través de eutanasia del Instituto Colombiano del Dolor S.A.S., según reunión del 8 de octubre del presente año, en la cual se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud de la señora Martha Liria Sepúlveda, concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de eutanasia, programado para el 10 de de octubre de 20201″, señaló la institución.

De acuerdo con la entidad, la cancelación se debe a las reglas impuestas en la resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud, por medio de la cual se establece el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia en Colombia. Según explicó la institución, al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evaluación de la paciente, no cumpliría con el “criterio de terminalidad” como se estableció en principio.

En contexto: Corte Constitucional revisará tutela de Yolanda Chaparro sobre eutanasia

La Corte Constitucional había explicado en jurisprudencia de 1997, cuando se aprobó la eutanasia en Colombia, que el Estado debe ceder ante las peticiones de quienes padecen una enfermedad terminal que experimentan intensos sufrimientos. La señora Martha Liria Sepúlveda iba a ser la primera persona en acceder a la eutanasia sin padecer tal condición, no obstante, la institución se lo negó.

Sepúlveda entregó públicamente en entrevista con Caracol Tv sus últimos deseos. Aseguró sentirse agotada por una enfermedad que no le permite moverse con comodidad, lo cual la hace sentir como una carga. Explicó que era una decisión sin vuelta atrás, la cual está respaldada por su mismo hijo único.

Lea también: La eutanasia va a otro “round” en la Corte Constitucional

La decisión de Sepúlveda creó una fuerte controversia en la iglesia católica, dada su publica confesión como feligresa. Tal ha sido la controversia en ese sector religioso que la Conferencia Episcopal Colombiana explicó públicamente que debería reconsiderar sus ideas.

Así lo dijo el monseñor Francisco Antonio Ceballos, presidente de la conferencia: “ella se confiesa como católica, me parece que es importante porque es de nuestras ovejas. Siendo una persona que se confiesa católica, tenemos que intervenir invitándola a que reconsidere su decisión”.

No obstante, Sepúlveda cree su decisión es acertada y no podrá ser culpada por librarse de su dolor. La Corte Constitucional, el pasado 22 de julio, aprobó que pacientes no terminales accedan a la eutanisia, siempre y cuando sufran un intenso dolor. Sin embargo, la medida no ha sido reglamentada. Ahora, resta esperar si Sepúlveda tiene una nueva cita con la terminación de su vida.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.