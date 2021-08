La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema absolvió a Joaco Berrío, exgobernador de Bolívar, acusado de prevaricato por omisión entre 2008 y 2009. Según había dicho la Fiscalía en la acusación, Berrío se había abstenido de gestionar la entrega de los insumos adquiridos bajo el estado de emergencia destinados a atender a la población afectada por la ola invernal del 2007.

El lío jurídico de Berrío se dio porque en su gobernación se suscribieron cinco contratos para la adquisición de kits de aseo, medicamentos, alimentos y transporte por tres mil millones de pesos. En total, decía la acusación de la Fiscalía, se recibieron 2.597 de esos kits que no pudieron ser acopiados en bodegas de la gobernación por falta de espacio y se quedaron en bodegas de proveedores.

Podría interesarle: Corte estudiará demanda contra artículo que establece la asistencia militar

Por la no entrega de los kits, la Fiscalía lo acusó por omisión de sus funciones. Ante el vencimiento de los alimentos e insumos, el Invima hizo la petición a un juzgado para que se destruyeran y no fueran un riesgo para la población. Cuando el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, esta confirmó que si existió una omisión, pero que en este caso no constituía un delito porque no fue algo deliberado o con mala intención y que no se le podía exigir que entregara kits comprados, ya que, como dijo el alto tribunal, los elementos para los damnificados nunca llegaron a gobernación.

La Corte manifestó en su decisión que “si bien para la Fiscalía tal situación debió ser solventada por el acusado en su condición de Gobernador a través de la entrega de dichas mercancías, no resulta dable tal exigencia toda vez que no se puede dar por sentada la entrega de los bienes a la Gobernación, cuando a este respecto no obra evidencia alguna que dé cuenta de ello”.

Lea también: Caso Uribe: Fiscalía continúa exponiendo la preclusión contra el exsenador

La Sala también señaló que la “no resulta válido para efectos de atribuir responsabilidad el enjuiciado que la Fiscalía indique que le era exigible a Berrío Villareal el buscar a los contratistas para surtir la liquidación de los contratos y que procediera con la entrega de los mercados, pues el incumplimiento en los tiempos de entrega provenía de los mismos contratistas, y no correspondía al ente territorial velar por la ubicación de sus proveedores”.

Lo dicho por el alto tribunal significa que eran los proveedores los que debían informar los pormenores de lo sucedido y ejecutar los actos propios de los acuerdos. Adicionalmente, la Corte dijo que la Fiscalía no probó que Berrío actuó “a sabiendas de su ilicitud y con total desprendimiento de sus deberes legales”. Tras la falta de pruebas del ente investigador, la Sala decisión que Berrío no era culpable de la omisión que se le pretendía endilgar.

Podría interesarle: ¿Puede un menor de edad tener más de dos papás?

”La Sala concluye que, a pesar de que el exgobernador de Bolívar en forma directa obvió adelantar las gestiones para lograr la entrega de los mercados, no lo hizo guiado por una decisión pueril o intransigente de su parte”. dijo la Corte. Igualmente manifestaron que el actuar de Berrío fue por el “fundado convencimiento que tuvo acerca de la inviabilidad de hacerlo ante la ausencia de entrega de los bienes y la que comprendió, fue una imposible tarea de procurar su recibo, lo cual desdibuja el dolo que le fue enrostrado por la Fiscalía”.