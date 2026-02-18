Corte Suprema archiva investigación contra 26 congresistas por presuntos pedidos en la Dian

La decisión fue presentada por la magistrada Cristina Lombana, quien tenía a su cargo una parte del proceso por las presuntas irregularidades en la Dian que salieron a la luz tras las declaraciones del exdirector Luis Carlos Reyes. Foto: Analdex

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación preliminar que adelantaba contra 26 congresistas por presuntamente haber solicitado cargos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), tras las denuncias formuladas por el entonces director de esa entidad, Luis Carlos Reyes.

La decisión no cobija a todos los funcionarios en el expediente. El alto tribunal resolvió continuar la investigación en los casos de Roy Barreras, Gloria Arizabaleta y Jairo Castellanos, mientras que compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que indague a la actual gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y Gilberto Rondón, debido a que no eran congresistas al momento de los hechos.

La ponencia fue presentada por la magistrada Cristina Lombana, quien tenía a su cargo una parte del proceso por las presuntas irregularidades en la Dian que salieron a la luz tras las declaraciones de Reyes, quien también fue exministro de Comercio del gobierno Petro.

En la decisión, la Corte se inhibió de iniciar una investigación formal a favor de los congresistas Richard Alfonso Aguilar; Fernando Nicolás Araujo; David Alejandro Barguil; Jhon Jairo Bermúdez; Mario Alberto Castaño —respecto de quien se declaró la inhibición por muerte—; Félix Alejandro Chica; Agmeth José Escaf; Laura Ester Fortich; Andrés Felipe García; Mauricio Gómez Amín; Amanda Rocío González; María del Rosario Guerra; Milena Jarava Díaz; Buenaventura León León; Emeterio José Montes; Faber Alberto Muñoz; Diego Javier Osorio; José Luis Pinedo; Eloy Chichi Quintero Romero; Ciro Alejandro Ramírez; Néstor Leonardo Rico; Juan Carlos Rivera Peña; Rodrigo Villalba Mosquera; Antonio Luis Zabaraín; Erasmo Elías Zuleta y Gloria Betty Zorro.

