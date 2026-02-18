Publicidad

Corte Suprema archiva investigación contra 26 congresistas por presuntos pedidos en la Dian

La investigación surgió tras las denuncias del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, sobre supuestas solicitudes de cargos en la entidad por parte de congresistas. Por otro lado, el alto tribunal decidió mantener abiertas las indagaciones contra Roy Barreras, Gloria Arizabaleta y Jairo Castellanos, y compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Dilian Francisca Toro y Gilberto Rondón, quienes no eran congresistas al momento de los hechos.

Redacción Judicial
18 de febrero de 2026 - 12:11 p. m.
La decisión fue presentada por la magistrada Cristina Lombana, quien tenía a su cargo una parte del proceso por las presuntas irregularidades en la Dian que salieron a la luz tras las declaraciones del exdirector Luis Carlos Reyes.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación preliminar que adelantaba contra 26 congresistas por presuntamente haber solicitado cargos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), tras las denuncias formuladas por el entonces director de esa entidad, Luis Carlos Reyes.

La decisión no cobija a todos los funcionarios en el expediente. El alto tribunal resolvió continuar la investigación en los casos de Roy Barreras, Gloria Arizabaleta y Jairo Castellanos, mientras que compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que indague a la actual gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y Gilberto Rondón, debido a que no eran congresistas al momento de los hechos.

La ponencia fue presentada por la magistrada Cristina Lombana, quien tenía a su cargo una parte del proceso por las presuntas irregularidades en la Dian que salieron a la luz tras las declaraciones de Reyes, quien también fue exministro de Comercio del gobierno Petro.

En la decisión, la Corte se inhibió de iniciar una investigación formal a favor de los congresistas Richard Alfonso Aguilar; Fernando Nicolás Araujo; David Alejandro Barguil; Jhon Jairo Bermúdez; Mario Alberto Castaño —respecto de quien se declaró la inhibición por muerte—; Félix Alejandro Chica; Agmeth José Escaf; Laura Ester Fortich; Andrés Felipe García; Mauricio Gómez Amín; Amanda Rocío González; María del Rosario Guerra; Milena Jarava Díaz; Buenaventura León León; Emeterio José Montes; Faber Alberto Muñoz; Diego Javier Osorio; José Luis Pinedo; Eloy Chichi Quintero Romero; Ciro Alejandro Ramírez; Néstor Leonardo Rico; Juan Carlos Rivera Peña; Rodrigo Villalba Mosquera; Antonio Luis Zabaraín; Erasmo Elías Zuleta y Gloria Betty Zorro.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

