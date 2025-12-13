Escaló la pelea entre Luis Carlos Reyes y Petro por corrupción en la DIAN: Benedetti se sumó

Luis Carlos Reyes, confrontó al presidente Gustavo Petro por casos de corrupción que presuntamente vinculan a familiares del mandatario en la DIAN. Foto: Canva

Este viernes 12 de diciembre en horas de la mañana el exministro de Comercio, exdirector de la DIAN y candidato presidencial, Luis Carlos Reyes, encaró al presidente Gustavo Petro por casos que presuntamente relacionan a familiares del mandatario en casos de corrupción en la DIAN.

Según Reyes, algunas personas del círculo más íntimo del mandatario habrían tenido relación con Diego Marín Osorio, alias ‘Papá Pitufo’, acusado de contrabando. Según sus declaraciones altos mandos del gabinete y familiares del presidente, presuntamente tuvieron acercamientos con Marín Osorio.

El exministro dio nombres: Juan Fernando Petro, hermano del presidente, Nicolás, el hijo mayor, e incluso el ministro Armando Benedetti.

El mandatario no tardó en responder ante las fuertes acusaciones hechas por Reyes, manifestando que el exdirector de la DIAN debía explicar la razón por la que él lo había “sacado” de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Luego de este primer choque entre Reyes y Petro, Armando Benedetti salió en defensa del presidente. El ministro del Interior alegó que antes de llegar a sus cargos en el gobierno, Reyes “no tenía hoja de vida” y cuestionó que solo hasta que fue removido de su cargo comenzó a “hablar de la supuesta corrupción”.

El exministro Luis Carlos Reyes @luiscrh, ¿el hombre que ayudaba a Pitufo?



Antes de ser ministro no tenía ni hoja de vida y además ha sido un desleal. Solo hasta cuando lo botaron fue que empezó a hablar de la supuesta corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? Es sospechoso. https://t.co/QCPETg5HrM — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 12, 2025

Este trino desencadenó un intercambio de acusaciones entre Reyes y Benedetti, en el que se involucró hasta el comentarista político Levy Rincón.

Lo siguiente que respondió Reyes fue que prefería quedarse con su hoja de vida, en lugar de con el “prontuario criminal” de Armando Benedetti.

“Usted hace parte de una organización criminal, porque según el infiltrado Camilo Gómez, en la investigación que adelantaba el fiscal Marín, usted era reconocido como Orejas, cómplice y cohonestaba con ellos para ayudar al contrabando. Por eso durante su administración es cuando más contrabando ha entrado al país, por hacer parte de la banda de Papá Pitufo”, replicó el ministro.

Posteriormente Reyes sacó a relucir una conversación en la que el ministro presuntamente le estaría pidiendo, cuando aún era director de la DIAN, que nombrara a Mario Olea Vega como director en la aduana de Cartagena.

Ministro, la “deslealtad” a la que usted se refiere es que no le nombré en la aduana de Cartagena a la persona que usted quería.



Si hay algo que investigar sobre cualquier nombramiento que yo haya hecho, bien puede hacerlo la fiscalía, que por lo demás tiene toda la información… https://t.co/UZpzqUeZ0E pic.twitter.com/p5jpCexYJI — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) December 12, 2025

La discusión siguió avanzando y Benedetti comenzó a repostear en su cuenta de X las opiniones de Levy Rincón acerca de la situación. En ellas se reiteraba su posición sobre lo “sospechoso” de las declaraciones de Reyes después de salir del cargo. “Te echaron y ahora sí te creés el paladín de la justicia. Un embustero oportunista es lo que sos. ¡Acomodado!“, manifestó Rincón.

Por último, Reyes trajo a colación los resultados de la DIAN durante su paso por la dirección, afirmando que “el contrabando cayó en 15 %, según informe publicado por la misma DIAN después de mi salida”.

