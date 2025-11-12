Logo El Espectador
Judicial

Corte Suprema avala extradición de alias “Pipe Tuluá” por cargos relacionados a narcotráfico

La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la solicitud de extradición de Andrés Felipe Marín Silva, formulada por el Gobierno de Estados Unidos, por la posible comisión de delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Redacción Judicial
12 de noviembre de 2025 - 03:04 p. m.
Alias "Pipe Tuluá", máximo líder de la banda La Inmaculada, de Tuluá (Valle del Cauca), tuvo que ser trasladado de la cárcel La Picota a una estación de Policía por seguridad.
Foto: Policía Nacional
La orden de extradición contra Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, por cargos relacionados al narcotráfico fue avalada por la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles 12 de noviembre se conoció el concepto favorable de la Corte dentro del trámite que se adelanta contra el principal jefe de la banda criminal “La Inmaculada”, requerido por el Gobierno de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

pedrito opinador(59003)Hace 6 minutos
Mañana esta en la calle, petro lo nombra gestor de paz. Hay que cuidar el negocio socio
