Corte Suprema avala extradición de alias “Pipe Tuluá” por cargos relacionados a narcotráfico

Alias "Pipe Tuluá", máximo líder de la banda La Inmaculada, de Tuluá (Valle del Cauca), tuvo que ser trasladado de la cárcel La Picota a una estación de Policía por seguridad. Foto: Policía Nacional

La orden de extradición contra Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, por cargos relacionados al narcotráfico fue avalada por la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles 12 de noviembre se conoció el concepto favorable de la Corte dentro del trámite que se adelanta contra el principal jefe de la banda criminal “La Inmaculada”, requerido por el Gobierno de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...

