Confinamiento y suspensión de comercio por ola de violencia en Caloto, Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) alertó que en la mañana de este miércoles 12 de noviembre, al menos cinco artefactos explosivos fueron hallados en el casco urbano. Durante la noche y la madrugada hubo ataques contra la población y la fuerza pública.

Redacción Judicial
12 de noviembre de 2025 - 02:31 p. m.
Foto: Archivo Particular
A través de su cuenta en X, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) lanzó una alerta por la escalada de violencia que se vive en Caloto, al norte del Cauca. Tras varias horas de ataques en la noche de este martes 11 de noviembre, en el casco urbano se hallaron por lo menos cinco artefactos explosivos. Estos hechos se traducen en población confinada.

“Caloto, Norte del Cauca, amanece bajo tensión. Al menos cinco artefactos explosivos fueron hallados en el casco urbano tras ataques nocturnos. Población confinada, suspensión total de clases y comercio. La violencia vuelve a golpear al Cauca”, se lee en la publicación del CRIC en la que además le hacen un llamado al presidente Gustavo Petro y a la ONU Derechos Humanos.

Según reportes de medios locales, los ataques habrían sido perpetrados por disidencias de las Farc contra la población civil y la fuerza pública. En varios sectores del casco urbano se escucharon ráfagas de fusil y explosiones de artefactos artesanales.

Tras los ataques que se extendieron durante toda la noche y la madrugada, no se reportaron heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, las autoridades piden al Gobierno reforzar la fuerza militar y de inteligencia en la zona.

