Corte Suprema citará a Carlos Mattos a declarar en caso contra Piedad Córdoba

En septiembre del año pasado, Piedad Córdoba anunció su adhesión al Pacto Histórico de Gustavo Petro, hablando de buscar una “nueva Colombia”. / EFE Foto: Mauricio DueÒas CastaÒeda

La magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema citará a declarar a nueve personas para que declaren en la indagación preliminar contra la senadora electa por el Pacto Histórico. Su nombre aparece en una investigación de la Asamblea Nacional de Ecuador, sobre las mismas acusaciones que tienen al empresario barranquillero Alex Saab enfrentando un juicio en Estados Unidos: presunta corrupción y lavado de activos.

La magistrada, que también pidió a la Fiscalía investigar a Córdoba por captación de dineros, citó a declarar a Carlos Mattos, el confeso empresario corrupto que acaba de ser condenado a 9 años de prisión. Entre los otros citados aparecen nombres como Braulio Augusto Sánchez, Ricardo Montenegro, Pedro Torres Ciliberto, Salomon Bendayan, Fabio León Álvarez Franco, y el político de Cambio Radical Miguel Pinedo Vidal.

Otro de los citados fue Ramón Jimeno, quien le dijo a este diario, que: “Me citaron pero estaba afuera del país y no me han vuelto a llamar. No sé bien de qué se trata el proceso. El informe de la Asamblea del país vecino fue presentado al presidente Iván Duque el pasado 11 de enero y, según el diario El Comercio, de Ecuador, se conocen detalles de los presuntos negocios fraudulentos de Saab y su socio Álvaro Pulido, que contarían con el apoyo de políticos en ese país, Colombia, Venezuela, Panamá y Estados Unidos.

Según el informe entregado por el congresista de ese país Fernando Villavicencio, “Piedad Córdoba fue el engranaje que le faltaba a Saab para triunfar de nuevo en los negocios, la bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela. Piedad Córdoba lo sabía todo. La prueba de ello son los correos electrónicos donde Alex Saab informa con lujo de detalles el estado del proyecto y diseños de las casas a los asesores de Piedad Córdoba”.

Una vez se conoció la entrega del informe, la misma exsenadora Piedad Córdoba solicitó a la Fiscalía y a la Corte Suprema investigarla. Aunque reconoció haber conocido a Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, explicó que no era responsable de sus negocios. Además, que el informe sería producto de un plan de desprestigio “por parte de la ultraderecha latinoamericana”.

Adicionalmente, expresó que sus relaciones con Alex Saab “se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad” y los emprendimientos comerciales en los que manifestó haber participado con el empresario, no estuvieron cuestionados en el momento en que se desarrollaron. Asimismo, agregó que “se responde por la conducta propia, más no por la ajena”.

En noviembre de 2021, Cristina Lombana le pidió a la Fiscalía que investigara a Córdoba por captación de dineros. Lombana adjuntó dos informes de Policía Judicial sobre su caso fechados en junio y agosto de 2021 sobre los dineros de la congresista de origen Liberal.

No solo se investiga a la congresista de origen Liberal. También varios de sus familiares son indagados por el mismo delito. “Reportan ingresos por justificar que sumados a $6.336 millones”. Dentro de las personas que también son indagadas son sus hermanos, entre ellos, Lya Córdoba Ruiz (por una suma de $671 millones), Zabulón Córdoba Ruiz ($21 millones), Sandra Córdoba Ruíz ($352 millones); y su hijo, el exsenador Juan Luís Castro Córdoba ($627 millones), entre otros.