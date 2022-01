Caso Alex Saab: Piedad Córdoba pide ser investigada por Corte Suprema y Fiscalía

Según la exsenador, sus nexos con Alex Saab no tiene nada que ver con los negocios que llevó el empresario en Venezuela. Foto: Twitter

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba pidió a la Corte Suprema y a la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, investigar sus nexos con el empresario Alex Saab, extraditado a Estados Unidos por ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro y lavar activos en Venezuela. La petición de la política se da tras un informe presentado el pasado 11 de enero al presidente Iván Duque sobre los negocios de Saab, en los que aparece el nombre de Piedad Córdoba. Ella ha señalado que a pesar de conocer al empresario, no es responsable de sus negocios.

Comunicado a la opinión pública sobre el tema Alex Saab, Parte 1. pic.twitter.com/GVHejvjsan — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) January 16, 2022

De acuerdo a lo dicho por la exsenadora, su nombre aparece en el informe de la Asamblea Nacional de Ecuador por una especie de plan de desprestigio “por parte de la ultraderecha latinoamericana”. Asimismo, la política se refirió a su relación con Alex Saab y aunque nunca negó que lo conocía, indicó que conocerlo no la hacía responsable de los negocios que el empresario haya decidió hacer y que generaron extradición a Estados Unidos.

Para Córdoba, lo consignado en el informe es un ataque a la oposición en Colombia y América Latina, por lo cual manifestó que “en ese marco deben interpretarse las infundadas acusaciones contra mi trayectoria política y contra mi ámbito familiar”. De la misma manera, la exsenadora sostuvo que este presunto ataque de la “ultraderecha” es una forma de “infundir miedo ante las transformaciones que se vislumbran, para vender una falsa seguridad, la misma estrategia que uso Hitler para llegar al poder”.

En su discurso, la exsenadora colombiana sostuvo que su vida ha sido “un libro abierto al escrutinio social”, por lo cual, según dijo, no tiene nada que esconder. Adicionalmente, expresó que sus relaciones con Alex Saab “se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad” y los emprendimientos comerciales en los que manifestó haber participado con el empresario, no estuvieron cuestionados en el momento en que se desarrollaron. Asimismo, agregó que “se responde por la conducta propia, más no por la ajena”.

La exsenadora insistió que los señalamientos contra ella hacen parte de plan y que quienes tratarían de enlodarla “ocultan el nombre de quienes realmente estuvieron vinculadas con él”. Ante esto, Córdoba dijo que con el fin de probar la supuesta manipulación de sus opositores políticos, no solo contra ella, sino contra otros líderes de la izquierda en Latinoamérica, le solicita a la Fiscalía y a la Corte Suprema “que investiguen mi conducta. Allí dejaré en claro la transparencia de mis actuaciones”, concluyó.

Con el anuncio, Piedad Córdoba también expresó que toda actuación legal y toda explicación ante los medios de comunicación quedan a cargo de su abogado Eduardo Montealegre. “En el momento en el que lo considere oportuno, él exhibirá todas las evidencias con las que respaldo mis actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico”, dijo la exsenadora en su cuenta de Twitter. Adicionalmente, manifestó que rechaza la supuesta persecución política en su contra y el presunto mal manejo de la información por parte de los investigadores ecuatorianos.

Dentro de lo dicho por Piedad Córdoba, aseguró que “desde hace muchos años hay una maniobra activada nuevamente para violar mi derecho fundamental a la presunción de inocencia”, según ella, promovida por personas interesadas en impedir que siga haciendo política. Asimismo, expresó que seguirá “luchando por una Colombia en paz y por la victoria del Pacto Histórico”, expresando que con este nuevo señalamiento quedará demostrada su inocencia. “Escuche bien, ultraderecha de América Latina, no daré un paso atrás, no me dejaré intimidar y seguiré jugada por Colombia”, concluyó.

Tras la entrega del informe al presidente Duque, la defensa del presunto testaferro de Nicolás Maduro se pronunció asegurando que la información consignada en el documento ecuatoriano no sería veraz. Los abogados del empresario aseguraron que “Alex Saab no tiene vínculo ni ha realizado negocio alguno con los expresidentes Juan Manuel Santos ni Rafael Correa”, otros de los señalados en el informe.

A los representantes legales de Saab les genera suspicacia el hecho de que la investigación efectuada en Ecuador, tuviera eco y repercusiones en Colombia ad portas de los comicios electorales que se llevarán a cabo este año en el país. Para los abogados del diplomático, “no se explica por qué, si se trata de supuestos hechos sucedidos, investigados y esclarecidos en Ecuador pretenden generar un hecho político en Colombia en plena época electoral”.

