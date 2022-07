Corte Suprema concedió libertad condicionada a María del Pilar Hurtado

Luego de que en enero pasado un juez le negara su libertad, este martes, la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado recibió un espaldarazo de la Corte Suprema de Justicia que la dejara por fuera de las rejas. El alto tribunal con ponencia de la magistrada Miriam Ávila le concedió la libertad condicionada. Previo a ello, la exfuncionaria deberá pagar una caución y firmar un acta de compromiso.

En enero pasado, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas se rehusó a dejar en libertad a la exdirectora del DAS condenada por los seguimientos ilegales que en su momento denominaron como las “chuzadas”. En ese entonces, el despacho consideró que exfuncionaria no cumplía con todas las condiciones requeridas para quedar solicitar el beneficio de libertad. No obstante, la Corte Suprema estimó que no es necesaria la culminación de la pena en un centro carcelario.

“Para la Sala, es claro que, aun cuando se trata de conductas graves, en todo caso, se advierte que el propósito resocializador de la pena se ha satisfecho, pues es evidente que, sumado a la significativa proporción de la sanción total cumplida hasta la fecha, el comportamiento de la implicada durante su reclusión, permite predicar razonablemente que el cumplimiento total de la condena en confinamiento, no resulta necesario”, dice el fallo de más de 60 páginas.

Lea aquí: “Quiero pedir disculpas a todas las víctimas”: exdirectora del DAS por chuzadas

La Corte Suprema tuvo en cuenta el proceso de resocialización que tuvo la exfuncionaria durante siete años y seis meses desde que permaneció privada de su libertad. A juicio del alto tribunal, la exdirectora del DAS “mostró un buen desarrollo intracarcelario, sin reporte de incidentes disciplinarios”, además, hizo parte de varios programas de trabajo y estudio brindados por el centro de reclusión. “Todo lo cual apunta a afirmar que, su comportamiento mientras purgó su sanción en establecimiento de reclusión fue ejemplar”, explica el fallo.

Para tomar la decisión, el alto tribunal analizó una a una las certificaciones de conducta que expidió las autoridades penitenciarias y halló calificaciones: “buenas, sobresaliente y ejemplar, lo que sumado a la demostrada existencia de arraigo familiar y social, le ha permitido disfrutar del beneficio administrativo consistente en el permiso de salida del sitio de reclusión por 72 horas, desde el 19 de noviembre de 2018, tiempo en el que ha acogido los lineamientos establecidos sin transgredir las normas de la autorización”, expone el fallo y añade que Hurtado ya consolidó su proceso de readaptación y resocialización al haber reparado en su totalidad el daño ocasionado a las víctimas.

Lea también: Corte Suprema condenó a 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado por ‘chuzadas’

En medio de su proceso judicial, María del Pilar Hurtado, quien en enero pasado cumplió tres cuartas partes de su condena de 14 años de prisión dictada en 2015, pidió perdón y se disculpó con algunos de los afectados por las “chuzadas”, en los que se enlistan periodistas, políticos y exmagistrados de la Corte Suprema. En octubre del año pasado, por ejemplo, la exfuncionaria ofreció disculpas a los magistrados que eran miembros de esa alta corte en el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 2007 y el 22 de octubre de 2008.

En esa misma oportunidad, Hurtado remitió sus excusas a la excongresista Piedad Córdoba, de quien se escarbó información sustentándose en una supuesta financiación electoral por parte del expresidente venezolano Hugo Chávez. Las disculpas también fueron dirigidas al abogado Ramiro Bejarano, quien también fue director del DAS en la década del noventa.

En el acto de perdón también fueron mencionados el jurista César Julio Valencia, el periodista Daniel Coronell y el presidente electo Gustavo Petro. Aunado a eso, la exdirectora del DAS sostuvo, cuando pidió perdón a los afectados, que ya ha pagado la totalidad de las multas que la justicia le impuso por las “chuzadas”, como así lo corroboró y confirmó la Corte Suprema en su más reciente sentencia. Hurtado dijo que pretendía “salir como una persona renovada a la sociedad”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.