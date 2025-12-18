Corte Suprema determinó que Benedetti no va a la cárcel por investigación de enriquecimiento ilícito

Ministro del Interior - entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, no irá a la cárcel mientras avanza la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que avanza en la Corte Suprema de Justicia. Según encontró el alto tribunal, no hay indicios que prueben que el alto funcionario del gobierno Petro pueda obstruir las pesquisas.

La decisión fue tomada en la pasada sala, en la que, según conoció este diario, no hubo ninguna oposición a frente a dejar al Benedetti en libertad. Concretamente, lo que resolvieron los magistrados fue la situación jurídica por los dos delitos. El Espectador supo que aunque los togados encontraron que efectivamente hay un incremento en gastos y patrimonio por justificar, no había razón que justificara la detención preventiva.

Dentro de lo observado por la Sala de Instrucción, no hay evidencia que indique que Armando Benedetti haya obstruido la investigación o vaya a hacerlo. Tampoco encontraron evidencia alguna de intento de fuga o no comparecencia al proceso. La única que no participó de la decisión fue la magistrada Cristina Lombana, quien fue apartada del caso por una recusación del propio ministro.

