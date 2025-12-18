Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Corte Suprema determinó que Benedetti no va a la cárcel por investigación de enriquecimiento ilícito

La Sala de Instrucción se reunió para determinar si el ministro del Interior podría o no obstruir la investigación en la que la magistrada Cristina Lombana adelantó un allanamiento. Según encontraron, el alto funcionario seguirá en libertad mientras avanzan las pesquisas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
18 de diciembre de 2025 - 06:29 p. m.
Ministro del Interior - entrevista
Ministro del Interior - entrevista
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El ministro del Interior, Armando Benedetti, no irá a la cárcel mientras avanza la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que avanza en la Corte Suprema de Justicia. Según encontró el alto tribunal, no hay indicios que prueben que el alto funcionario del gobierno Petro pueda obstruir las pesquisas.

La decisión fue tomada en la pasada sala, en la que, según conoció este diario, no hubo ninguna oposición a frente a dejar al Benedetti en libertad. Concretamente, lo que resolvieron los magistrados fue la situación jurídica por los dos delitos. El Espectador supo que aunque los togados encontraron que efectivamente hay un incremento en gastos y patrimonio por justificar, no había razón que justificara la detención preventiva.

Dentro de lo observado por la Sala de Instrucción, no hay evidencia que indique que Armando Benedetti haya obstruido la investigación o vaya a hacerlo. Tampoco encontraron evidencia alguna de intento de fuga o no comparecencia al proceso. La única que no participó de la decisión fue la magistrada Cristina Lombana, quien fue apartada del caso por una recusación del propio ministro.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Armando Benedetti

Corte Suprema de Justicia

Sala de Instrucción

Enriquecimiento ilícito

Cristina Lombana

 

Aldemar(14308)Hace 45 minutos
Estos togados se estan tomando demasiado tiempo para enviar a la carcel a este politiquero!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.