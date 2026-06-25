Corte Suprema investiga a Henry Correal, expresidente de la Cámara, por posibe corrupción

Henry Fernando Correal Herrera es investigado por los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Foto: Archivo par

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En la mañana de este 25 de junio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Henry Fernando Correal Herrera, por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.

La investigación está relacionada con presuntas exigencias de dinero a cambio del direccionamiento de contratos de la administración municipal de Galeras (Sucre). Según la Corte, los recursos que habrían sido entregados por un contratista para obtener una adición presupuestal habrían sido destinados, en realidad, a la financiación de una campaña política.

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