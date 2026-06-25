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Corte Suprema investiga a Henry Correal, expresidente de la Cámara, por posibe corrupción

El político del partido liberal es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campaña electoral con fuente prohibida. El caso está en manos de la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal.

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Redacción Judicial
25 de junio de 2026 - 02:03 p. m.
Henry Fernando Correal Herrera es investigado por los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
Henry Fernando Correal Herrera es investigado por los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
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En la mañana de este 25 de junio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Henry Fernando Correal Herrera, por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.

La investigación está relacionada con presuntas exigencias de dinero a cambio del direccionamiento de contratos de la administración municipal de Galeras (Sucre). Según la Corte, los recursos que habrían sido entregados por un contratista para obtener una adición presupuestal habrían sido destinados, en realidad, a la financiación de una campaña política.

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Por Redacción Judicial

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