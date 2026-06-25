Capturan a alias “La Patrona”, hermana “Chiquito Malo”, el máximo jefe del Clan del Golfo

La mujer era buscada por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Foto: Ministerio de

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Las autoridades confirmaron la captura de Ingrid Paola Ávila Hernández, alias “La Patrona”, considerada una de las principales articuladoras financieras del Clan del Golfo y hermana de alias “Chiquito Malo”, máximo jefe de la organización criminal. La mujer era buscada por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

La captura ocurrió en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), en la noche del 24 de junio. El operativo fue coordinado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, alias “La Patrona” tendría una trayectoria criminal de cerca de 10 años dentro del Clan del Golfo.

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La principal función de Ávila Hernández dentro del grupo criminal, según las autoridades, consistía en diseñar y ejecutar mecanismos para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas, con el fin de garantizar el flujo financiero y la expansión del Clan del Golfo.

Su captura fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien, a través de un video, señaló que Ávila Hernández “era requerida por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Esto demuestra que la estructura criminal que más hemos golpeado es el Clan del Golfo”.

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Asimismo, el jefe de la cartera aseguró: “Durante este gobierno, cerca del 50 % de las afectaciones realizadas contra grupos armados han sido contra el Clan del Golfo, donde hemos neutralizado cerca de 8.300 integrantes (...) Por eso, cualquier información que pretenda desconocer ese esfuerzo constituye una ofensa al honor de nuestros héroes caídos”.

El Clan del Golfo es uno de los grupos con los cuales el gobierno actual ha estado entre las negociaciones de paz y las acciones de la fuerza pública. Tiene unos 9.840 integrantes según cifras de las Fuerzas Militares. Pero de ese total, solo el 34 % están en filas; el 66 % restante hacen parte de sus llamadas redes de apoyo, camuflados entre población civil, en zonas rurales y urbanas.

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