Crean monumento en La Modelo en honor al exdirector asesinado Élmer Fernández

Delia Elizabeth Mejía, esposa del coronel (e) Élmer Fernández. Foto: Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una ceremonia precedida por una misa católica, en la cárcel La Modelo de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) inauguró un monumento en honor al coronel (r) Élmer Fernández. El exdirector de ese penal que hace un año fue asesinado por sicarios cuando salía de cumplir funciones, en inmediaciones del puente de la Calle 80 con NQS de la capital.

En contexto: A juicio los presuntos asesinos de Élmer Fernández, exdirector de La Modelo

En el acto estuvo presente Delia Elizabeth Mejía, esposa de Fernández, así como sus dos hijos, entre ellos uno que hace parte de la Fuerza Pública, como su padre. Los tres recibieron un reconocimiento por parte del Inpec, que estuvo en representación del subdirector Rolando Antonio Ramírez, quien recordó las veces que trabajó con Fernández, a quien reconoció por amar su trabajo y por entregar su vida por su tarea con el Estado.

La ceremonia culminó con la inauguración de una nueva capilla en la cárcel La Modelo, desde la cual se realizó una oración en favor de todos los guardias asesinados durante los últimos años. Asimismo, el Inpec alzó un monumento en la nueva plaza “Élmer Fernández”, ubicada al interior del penal desde este 19 de mayo.

Lea también: ¿Quién era Elmer Fernández, el director de la cárcel La Modelo que fue asesinado?

Así reaccionó Delia Elizabeth Mejía, esposa de Fernández: “Quiero darles muchas gracias en nombre de mis hijos. Mil gracias por este homenaje. Este hombre no se fue por que sí. Dejó un legado. Una luz. Él amaba los presos. Él no era enemigo de los presos. En nuestros corazones oramos mucho por estos jóvenes que le quitaron la vida. Su legado es de perdón, y no de odio. Eso no existe en nuestros corazones”.

¿Cómo va el expediente de Fernández?

El pasado 5 de marzo, la Fiscalía radicó escrito de acusación, por lo cual llamó a juicio, en contra de los cuatro presuntos homicidas y colaboradores que la justicia ha podido identificar en un año. Se trata de Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera, Sharon Julieth Martínez Roa y Juan David Beltrán Torres. Este último fue capturado el pasado 20 de enero, señalado de ser el responsable de seguir al funcionario desde su salida del centro penitenciario hasta el lugar de su muerte.

Le puede interesar: Reconstruyen los últimos instantes del exdirector de La Modelo: así lo siguieron

La motocicleta en la que se movía Beltrán Torres, según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, era conducida por Murillo Rivera. Por su parte, Martínez Roa y Cárdenas Cuca, dice el ente investigador, realizaron vigilancias en inmediaciones de La Modelo para detectar el momento de la salida de Fernández de la prisión, para luego seguirlo. La hipótesis en su contra es por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambas conductas agravadas.

Aunque está clara la manera en que Fernández fue asesinado y las personas que habrían participado del crimen se encuentran judicializadas, todavía no hay una tesis relacionada con las motivaciones del asesinato. Fernández tenía amenazas del Clan del Golfo y, cuando solo llevaba un mes en La Modelo, también recibió intimidaciones en panfletos, que supuestamente vendrían de un recluso que respondía al alias de Pedro.

La burocracia

Por la falta de protección que padeció Fernández al momento de su muerte está bajo investigación disciplinaria de la Procuraduría el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez. El ente de control ha concluido, preliminarmente, que el expediente se enmarca en un escenario de presunta omisión de funciones, dado que “la desprotección total del coronel Fernández Velasco pudo incidir en su muerte”.

Lea también: Solo por un acta: la burocracia que impidió proteger al director de La Modelo

Para empezar, el Inpec le respondió a la Procuraduría que Fernández ya había recibido amenazas de muerte antes de su llegada a La Modelo en abril pasado. Y no era una situación de poca relevancia, dado que la intimidación llegó en un panfleto firmado por el Bloque Norte Tolima del Clan del Golfo. Según lo indicado por el instituto, nunca se inició el trámite de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), dado que la documentación “no fue allegada por parte del funcionario (Fernández)”.

Fernández fue trasladado de Guaduas a Bogotá y en la capital apenas cumplió funciones por un mes. Cumpliendo esas labores en La Modelo, criminales balearon la puerta del penal y le hicieron llegar un cartel intimidatorio presuntamente firmado por alias Pedro, el líder del patio 4A de reincidentes, quien terminó trasladado a otro penal tras el acto sicarial. La Procuraduría descubrió, a través de oficio enviado por el Inpec, que Fernández denunció esa amenaza ante la subdirección del Cuerpo de Custodia.

Allí, diligenció el formulario de inscripción a los programas de protección de la UNP, y anexó su denuncia ante la Fiscalía y copia de su documento de identidad. No obstante, no llevó su acta de posesión como director de La Modelo. Solo por eso, no lo protegieron de inmediato. Las pruebas que tiene la Procuraduría, dan cuenta de que la subdirección del Cuerpo de Custodia solicitó al área de hojas de vida del Inpec la copia del acta de posesión de Fernández, el martes 14 de mayo. Sin embargo, solo hasta “el 16 de mayo (jueves), se recibió el acta de posesión y, la dependencia encargada procedió a enviar el oficio remisorio a la UNP”. Es decir, entre la subdirección y el área del Inpec, tardaron dos días para invocar a la UNP y, así, proteger la vida de Fernández.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.