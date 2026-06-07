Crisis en Antioquia: disidencias de Calarcá asesinaron a tres personas y secuestraron a otra

Los hechos ocurrieron en la vereda Las Camelias, en zona rural del municipio de Remedios (Antioquia). Foto: Redes sociales

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Una grave situación de seguridad y orden público se registra en el municipio de Remedios (Antioquia), donde las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba” tienen aterrorizada a la población civil. En la tarde del 6 de junio se registró la quema de dos viviendas en la vereda Las Camelias, zona rural del mencionado municipio. Cuatro personas fueron secuestradas y, según confirmaron las autoridades, tres de ellas fueron halladas sin vida.

La información entregada por las autoridades hasta el momento señala que un grupo de al menos 15 hombres fuertemente armados llegó hasta una finca de la vereda Las Camelias, intimidaron a los campesinos que estaban allí, quemaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas. Además, en el sitio dejaron varios cilindros, posiblemente cargados con explosivos y con mensajes alusivos a las disidencias que operan en esa zona de Antioquia.

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Fuentes de la región señalan que las personas secuestradas serían una pareja de esposos, Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, y dos trabajadores de la finca. Además, que le habrían exigido al hijo de la pareja de campesinos el pago de COP 60 millones por su liberación. Horas después de registrarse la noticia de este ataque, las autoridades en el departamento de Antioquia confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres de estas personas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue quien confirmó la información. “Nos informa la Fuerza Pública que, en el lugar donde incineraron una vivienda en zona rural de Remedios, encontraron tres cuerpos sin vida. Aún está desaparecida una persona. Los uniformados siguen su rastro para encontrar su paradero”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Además, señaló directamente a las disidencias de alias “Calarcá Córdoba” por este hecho, puntualmente a alias “Jhon Fiera”, jefe del frente cuarto de esa estructura ilegal. “Está muy calladito Calarcá previo a elecciones: ¿Por qué será? Pero sigue delinquiendo así como los otros bandidos. Vaca ladrona no olvida portillo y sabe que el gobierno Petro no lo toca”, dijo el gobernador.

Durante los últimos años, el Nordeste de Antioquia se ha convertido en un enclave del poder criminal de las disidencias de “Calarcá Córdoba”. A este grupo ilegal se le atribuye también el ataque a un helicóptero de la Policía en agosto de 2025, que dejó 13 uniformados muertos. Además del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, en Briceño, el pasado mes de mayo.

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