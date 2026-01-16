Ataque del Eln con drones dejó un soldado muerto en Tibú (Norte de Santander)

El soldado profesional Juan Esteban González Sánchez era oriundo de Palmira (Valle del Cauca). Foto: Ej´

En la noche de este viernes 16 de enero, tropas del Batallón de Despliegue Rápido Número 9 fueron atacadas con drones cargados con explosivos por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln).

#ComunicaciónOficial | El Comando de @Ejercito_Div2 informa a la opinión pública que:



1.Hoy, 16 de enero de 2026, en el marco de despliegue de operaciones militares, tropas de Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con… pic.twitter.com/0vwcMBKBL2 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 17, 2026

Los hechos, en los que murió el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, se registraron en la vereda Palmeras, del municipio de Tibú (Norte de Santander), en la región del Catatumbo.

El uniformado era oriundo de Palmira (Valle del Cauca). Además, el ataque dejó heridos a otros dos suboficiales y dos soldados heridos, quienes presentan lesiones por esquirlas a causa de los artefactos explosivos.

Noticia en desarrollo…

