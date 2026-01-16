Logo El Espectador
Ataque del Eln con drones dejó un soldado muerto en Tibú (Norte de Santander)

Un atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) dejó un soldado profesional muerto y dos suboficiales heridos, en medio del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, que este viernes cumple un año de su inicio.

Redacción Judicial
17 de enero de 2026 - 03:14 a. m.
El soldado profesional Juan Esteban González Sánchez era oriundo de Palmira (Valle del Cauca).
El soldado profesional Juan Esteban González Sánchez era oriundo de Palmira (Valle del Cauca).
Foto: Ej´
En la noche de este viernes 16 de enero, tropas del Batallón de Despliegue Rápido Número 9 fueron atacadas con drones cargados con explosivos por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Los hechos, en los que murió el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, se registraron en la vereda Palmeras, del municipio de Tibú (Norte de Santander), en la región del Catatumbo.

El uniformado era oriundo de Palmira (Valle del Cauca). Además, el ataque dejó heridos a otros dos suboficiales y dos soldados heridos, quienes presentan lesiones por esquirlas a causa de los artefactos explosivos.

Noticia en desarrollo…

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

