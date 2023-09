Cuerpos hallados en laguna de Cartago son de dos jóvenes desaparecidos en junio

Los jóvenes habían desaparecido en Cartago (Valle) el pasado 3 de junio. Ofrecen una recompensa de $50 millones para dar con los responsables del crimen. Foto: Noticias Caracol

Se confirmó que los restos encontrados en agosto en una laguna de Cartago (Valle del Cauca), son de los jóvenes Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal, quienes habían desaparecido desde el pasado 3 de junio, cuando salieron a una fiesta. Según las autoridades del municipio, se trató de un crimen.

Según dijo el alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez Mejía, “en pleno comité de orden público nos informaron que dos de los restos encontrados en una laguna de Cartago, el pasado 13 de agosto, corresponden a Daniela y Nicolás, según los dictámenes forenses”.

El mandatario local también expresó su solidaridad con las familias de los jóvenes y dijo que “con este descubrimiento tenemos una luz para esclarecer este hecho que estaba lleno de misterios, pues no había ninguna hipótesis”. Adicionalmente, las autoridades ofrecen $50 millones para dar con los responsables de los asesinatos.

Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal, de 17 años cada uno, desaparecieron el pasado 3 de junio, cuando salieron en sus motos a una reunión social. Fueron sus familias las que pusieron en alerta a las autoridades, pues, al no tener respuestas de los jóvenes por ningún medio, decidieron denunciarlos como desaparecidos.

Según el relato de Lina María Gómez, mamá de Nicolás, la moto de su hijo apareció dos días después, el 5 de junio. “Se encuentra la moto en la vereda Guayabal de Cartago. Avisan dos trabajadores para que llamen a la Policía. Ellos la recogieron y se la llevaron. No saben el dolor y la angustia en la que me encuentro todos los días al despertar y no poder ver a mi hijo, les pido el gran favor para que las autoridades me colaboren para encontrar a mi hijo y Daniela”, dijo la mujer a Noticias Caracol.

