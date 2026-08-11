Firman decreto que deja a ministro Rodrigo Lara como director encargado de la UNP

Ministro del interior de Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El gobierno del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó un decreto con el que dejó al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, como director encargado de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Tras la salida de Augusto Rodríguez, último director de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro, quedó encargado Javier Francisco Rodríguez Moreno.

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El pasado 23 de julio, antes de asumir el poder, el presidente De la Espriella designó a Didier Blanco como el próximo director de la entidad. Sin embargo, la oficialización de su nombramiento quedó en el aire y ahora es Lara quien asumirá esas funciones.

Por ahora, el ministro del Interior se encargará de liderar la entidad estatal encargada de estudiar, coordinar y ejecutar medidas de protección y seguridad para personas que enfrentan un riesgo extraordinario o extremo contra su vida e integridad.

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Aunque todavía no se sabe si eventualmente Didier Blanco asumirá la dirección de la UNP, su designación fue criticada ampliamente desde distintos sectores por distintos comentarios que ha hecho en sus redes sociales en contra de medios de comunicación y periodistas. Por ejemplo, el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, dijo que “es muy desafortunado. No solo por lo agresivo y grosero (las formas importan en una democracia), sino porque en esa posición debe estar una persona que dé garantías a todos los que deben ser protegidos, incluyendo periodistas, opositores y contradictores. Sería deseable corregir ese nombramiento”.

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Blanco es psicólogo, abogado especializado en derecho penal y disciplinario, empresario e investigador. De acuerdo con la información dada a conocer desde la oficina de comunicaciones del presidente, se ha desempeñado como asesor de administraciones municipales y departamentales, así como de empresas privadas. Asimismo, lo describieron como “uno de los poligrafistas más importantes de Colombia”.

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