Más de 400 soldados del Ejército están en Cali para atender afectaciones por el terremoto

Desde el Puesto de Mando Unificado, el alcalde Alejandro Eder, actualizó las cifras de los impactos generados por el terremoto. Hasta las 6:30 a.m., de este martes se han registrado 95 personas fallecidas, 949 personas heridas, 239 personas atrapadas reportadas, 86 personas rescatadas, 45 estructuras con colapso total o parcial, y 93 edificios y viviendas con daños en su infraestructura. Foto: Ejército

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Cali, capital del Valle del Cauca, fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió al país en la mañana del pasado lunes 10 de agosto. Por eso, fue una de las zonas priorizadas por la fuerza pública para adelantar las distintas obras de búsqueda y rescate que adelantan cinco pelotones del Ejército que en la mañana de este 11 de agosto recibieron un refuerzo.

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Por orden del gobierno, ahora liderado por Abelardo de la Espriella, llegaron a la capital del Valle 400 uniformados más para reforzar la seguridad en la ciudad. Así lo habían acordado el primer mandatario y la cúpula militar con la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro; y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

De acuerdo con la institución castrense, aproximadamente 1000 soldados del Ejército Nacional se encuentran desplegados en los 40 puntos más afectados por el movimiento telúrico. Su objetivo, resaltan, es brindar seguridad y apoyo a las comunidades, mientras los organismos de socorro adelantan las labores de búsqueda y rescate en las estructuras colapsadas.

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Los 400 solados que llegaron en la mañana de este martes a Cali se suman al pelotón de 36 hombres que adelantan labores desde el pasado 10 de agosto. Los equipos especiales, que llegaron primero a la ciudad, están compuestos por soldados especializados en búsqueda y rescate, así como de binomios caninos y equipos especializado.

Los soldados cuentan con equipos especializados como drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, trípodes, camillas, canastillas y herramientas para remoción, que permiten apoyar las labores de búsqueda y rescate en diferentes condiciones y escenarios.

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Desde el Puesto de Mando Unificado, el alcalde Alejandro Eder, actualizó las cifras de los impactos generados por el terremoto. Hasta las 6:30 a.m. de este martes se han registrado 95 personas fallecidas, 949 personas heridas, 239 personas atrapadas reportadas, 86 personas rescatadas, 45 estructuras con colapso total o parcial, y 93 edificios y viviendas con daños en su infraestructura.

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