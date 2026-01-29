Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Decreto que subía impuestos en emergencia económica tampoco tendrá efectos por ahora

Después de suspender el decreto con el que el gobierno Petro declaró el estado de emergencia económica, el alto tribunal le puso un alto al decreto con el que posteriormente se adoptaron nuevas medidas tributarias en el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
30 de enero de 2026 - 01:30 a. m.
Colombian peso in a magnifying glass a business background
Colombian peso in a magnifying glass a business background
Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la noche de este jueves 29 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió los efectos del segundo decreto expedido por el gobierno nacional en relación con la emergencia económica en el país. Unas hora antes, el alto tribunal decidió suspender provisionalmente el decreto madre, con el cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica en diciembre pasado.

La nueva decisión, se dio en el expediente liderado por el magistrado Juan Caros Cortés, quien tiene a cargo el estudio del decreto 1474 de 2025 , por medio del cual “se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Emergencia económica

Corte Constitucional

Gustavo Petro

Decretos Petro

Impuestos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.