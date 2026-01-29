Decreto que subía impuestos en emergencia económica tampoco tendrá efectos por ahora

Colombian peso in a magnifying glass a business background Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la noche de este jueves 29 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió los efectos del segundo decreto expedido por el gobierno nacional en relación con la emergencia económica en el país. Unas hora antes, el alto tribunal decidió suspender provisionalmente el decreto madre, con el cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica en diciembre pasado.

La nueva decisión, se dio en el expediente liderado por el magistrado Juan Caros Cortés, quien tiene a cargo el estudio del decreto 1474 de 2025 , por medio del cual “se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.