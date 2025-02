Defensa de Álvaro Uribe entuteló a la jueza del caso y pide frenar el juicio

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, asistió a los juzgados de Paloquemao el pasado lunes 10 de febrero. Foto: Óscar Pérez

El juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal debía seguir su curso este martes 11 de febrero con la continuación del testimonio de Iván Cepeda, primer testigo llamado al estrado. Sin embargo, en horas de la mañana, la defensa del exmandatario presentó una tutela contra la jueza que lleva el proceso y solicitó suspender las audiencias de juicio de forma provisional. Ninguno de los abogados del exjefe de Estado se hizo presente durante la diligencia.

Este diario conoció el recurso completo presentado por el equipo jurídico del líder natural del Centro Democrático, en el que no solo se pide suspender el juicio mientras el Tribunal Superior de Bogotá estudia la tutela, sino que también pide que se declare que el Juzgado 44 Penal de Bogotá “trasgredió los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de Álvaro Uribe Vélez”, se puede leer en el documento.

En la acción de tutela presentada por Jaime Granados Peña, abogado titular del exmandatario, también se solicita al tribunal que deje sin efecto todo lo sucedido en la audiencia del pasado lunes 10 de febrero, en la cual la defensa expuso su teoría del caso y recusó a la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lleva el expediente hace casi un año. Según el defensor, la jueza “ha desplegado una conducta sistemática de negación de garantáis y de deslegitimación de la defensa (...) Ha tenido un excesivo interés por la celeridad en desmedro de las garantías de Álvaro Uribe”.

No obstante, la togada rechazó la recusación solicitada por los abogados del expresidente y argumentó: “El único interés que me asiste en este caso es impartir una pronta y cumplida administración de justicia”. La jueza Heredia agregó que en los 30 años que lleva ejerciendo cargos en la Rama Judicial, nunca ha sido señalada de tener interés particular en alguno de los procesos que ha tenido en su despacho, y mucho menos de ser parcial frente a los expedientes. Para negar la solicitud, Heredia explicó que Granados no argumentó de forma correcta la petición de apartarla del caso.

En el recurso presentado por Granados se hace hincapié en que no se trata de una maniobra dilatoria, pues los argumentos esbozados en la tutela los esgrimió el propio jurista durante más de dos horas en la audiencia del pasado 10 de febrero. Para Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda y vocero de las víctimas durante el juicio, esta es una maniobra que ha sido constante por parte de la defensa del procesado para demorar el curso del juicio. Así lo dio a conocer durante su intervención este martes, luego de que se conociera que el juzgado fue entutelado: “Es una maniobra más de carácter dilatorio que impide el desarrollo del proceso”.

En la tutela presentada ante el Tribunal de Bogotá, la defensa señala que “se mostró un comportamiento sistemático, de parte de la Juez de Conocimiento, tendiente al desconocimiento de las garantías del procesado, lo cual pone en seria duda la aproximación imparcial de la juez a la causa objeto de juzgamiento (...) Se destacó la constante descalificación hacia la defensa, la prelación a la celeridad sobre las garantías, lo sucedido con el descubrimiento probatorio, las acusaciones a la defensa técnica ocurridas dentro del proceso acción de tutela, la negativa sistemática de pruebas relevantes”.

Para la defensa del también exsenador del Centro Democrático, respecto a la negativa de la jueza Sandra Liliana Heredia de apartase del caso por pedido del abogado Granados, es “claro que el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá incurrió en un verdadero defecto procedimental absoluto, pues la decisión de rechazar de plano la recusación constituye un clarísimo alejamiento del procedimiento que le era aplicable”.

La defensa del expresidente no se presentó al juicio

Ni Jaime Granados Peña, abogado titular del expresidente, ni Jaime Lombana Villalba, abogado suplente, se presentaron a la diligencia de este martes 11 de febrero. El propio Álvaro Uribe le comunicó a la togada durante el inicio de la diligencia que sus abogados habían presentado la tutela a las 8:00 de la mañana ante el Tribunal Superior de Bogotá y por eso no estaban presentes en la diligencia. La jueza, entonces, aseguró no haber sido notificada sobre el recurso interpuesto y declaró que la defensa estaba en desacato. “No es un desacato (...) se ha acudido a instancia constitucional con la mayor prontitud por las decisiones de ayer”, respondió Uribe Vélez.

