Defensa de “Otoniel” denuncia que Policía habría trabado audiencia de verdad

Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo fue capturado en Octubre. / AFP Foto: -

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo y el hombre por años más buscado del país, está en un sótano de alta seguridad de la Dijín de la Policía en Bogotá. Allí, la Comisión de la Verdad ha adelantado distintas diligencias, con el objetivo de escarbar en la verdad de quien fue guerrillero, paramilitar y jefe de la banda criminal organizada con mayor presencia en el país. Sin embargo, al parecer la Policía esta tarde del 17 de febrero no habría dejado hablar a Otoniel, por lo cual denunciaron públicamente trabas en la construcción de la verdad.

En contexto: Comisión de la Verdad inició proceso de esclarecimiento con alias “Otoniel”

“La oficina de prensa del equipo de defensa jurídico del señor Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, denuncia que el día de hoy, 17 de febrero de 2021, la audiencia realizada por la Comisión de la Verdad y nuestro defendido, en la sede de la Dijín, fue abruptamente interrumpida por miembros de la fuerza pública, obligando al Comisionado Alejandro Valencia Villa, al Investigador de la Comisión y a un abogado de la defensa a retirarse de la celda donde ocurría la audiencia”, explicaron en un comunicado.

El Espectador conoció que un uniformado de apellido Salamanca habría entrado en el espacio destinado a la declaración, todo para cortar la audiencia tras cuarenta minutos de charla. De acuerdo con el comunicado de los abogados, las órdenes vendrían de la “comandancia de la Policía Nacional”, la cual habría decidido interrumpir la sesión y desalojar al comisionado Alejandro Valencia, quien recolecta información para un esperado informe que la Comisión deberá publicar este año.

En contexto: Quién es “Otoniel” y por qué es importante su captura

Además, este diario conoció que, en principio, al comisionado Valencia no lo habrían dejado entrar micrófonos al centro de reclusión de Otoniel. Así mismo, que el máximo líder del Clan del Golfo no estaba tocando temas sensibles, sino refiriéndose a sus cercanos durante los últimos años. Además, que en días previos no habrían dejado entrar a uno de sus representantes provenientes del extranjero. Por lo cual las posibles tensiones entre la defensa de Otoniel y la Policía parece una bola de nieve que sigue cayendo.

“Denunciamos la gravedad de los hechos que bloquean el importante avance logrado en la construcción de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia. Reiteramos que desde el inicio de las audiencias con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, se ha evidenciado un ambiente hostil de los miembros de la fuerza pública. Esta situación impide que las audiencias se realicen en mínimas condiciones de confidencialidad y privacidad, indispensables para este tipo de procedimiento”, concluye el equipo de defensa.

Le puede interesar: Alias “Otoniel” sí habló en la JEP y esto fue lo que dijo

La Policía Nacional, por su parte, explicó que toda audiencia solicitada por la Comisión y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que participe Otoniel, debe tener autorización previa de la Fiscalía. Además, que las diligencias deben cumplirse bajo las más estrictas medidas de seguridad, dado que se trata del “narcotraficante más buscado del planeta”. Asimismo, que fuentes e información de inteligencia habrían alertado a la Policía de un plan para lograr la libertad del jefe del Clan del Golfo.

“Son varias las diligencias que ya se han llevado a cabo en la sede de la Dijín, gracias a las coordinaciones previas con la Fiscalía y bajo el cumplimiento de todos los protocolos de ingreso y seguridad, los cuales, sin embargo, fueron vulnerados en las últimas horas. De manera irresponsable se hizo pública la descripción exacta del lugar de detención de este individuo. Por lo anterior, esta dirección tomó la decisión de ordenar la suspensión temporal de esa última diligencia, lo cual de ninguna manera impide que se retome y que el señor Úsuga David siga rindiendo su versión de manera libre y espontánea”, señaló la Policía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La institución se refiere a un reciente artículo de prensa en el cual se detalla la descripción del lugar donde Otoniel permanece preso, a la espera de que se defina su extradición a Estados Unidos, donde lo requieren por delitos relacionados con narcotráfico. La defensa de Otoniel ha sido insistente en mencionar que no existe un plan de fuga, afirmación de la cual las autoridades y el mismo presidente Iván Duque desconfían. La Policía Nacional recordó que Otoniel es procesado por narcotráfico, homicidios, conformación de grupos armados, asesinatos de líderes sociales y abuso de menores de edad.