Defensora del Pueblo pide transparencia sobre menciones a Andrés Pastrana en archivo Epstein

“No al pacto del silencio”: 34 periodistas exigen investigaciones sobre las menciones de Andrés Pastrana en el caso Epstein. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se sumó al llamado que hacen 109 mujeres para que haya transparencia sobre las menciones que se hacen al expresidente Andrés Pastrana en los archivos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein, fallecido en 2019. Según dijo Marín, “el silencio no es una opción cuando están en juego los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”.

En contexto: ¿Qué debe aclarar Pastrana en el caso Epstein? Periodistas y escritoras publican preguntas

En un video, la jefa de la entidad resaltó que “cuando archivos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculan a figuras públicas colombianas con redes de explotación sexual de menores de edad, el Estado tiene el deber de investigar y la ciudadanía tiene derecho a preguntar”.

Asimismo, expresó que según el Instituto de Medicina Legal, en Colombia “más de 50 menores de edad son abusados sexualmente cada día”. Según manifestó, “la impunidad en estos casos se alimenta del silencio, un silencio que colinda con un pacto patriarcal”.

Para la jefa de la Defensoría del Pueblo, romper ese pacto de silencio es “un deber ético y un imperativo de derechos humanos”. Asimismo, la defensora Marín pidió que el expresidente Pastrana las 20 preguntas que le hizo el grupo de mujeres a través de una carta.

“Quien haya sostenido vínculos con personas condenadas o investigadas por explotación sexual de menores de edad, especialmente de niñas y mujeres, tiene la obligación de rendir cuentas ante la sociedad”, dijo Iris Marín. Para la defensora, “ningún rango político exime del deber de transparencia y de la rendición de cuentas”.

La carta a la que se refiere la defensora del Pueblo fue la presentada por durante la última semana de febrero pasado, en la que también exigieron romper “el pacto de silencio”, al advertir que no se ha abierto ninguna investigación sobre las menciones del nombre de Pastrana en los archivos de Jeffrey Epstein y al calificar como “inaceptables” las respuestas públicas que ha dado hasta ahora.

Lo que se sabe hasta el momento es que el nombre de Pastrana aparece en al menos 57 registros fechados entre 2003 y 2019 dentro de los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estos documentos incluyen correos electrónicos, planillas de vuelo y directorios personales de Jeffrey Epstein, y contienen referencias incluso posteriores a la condena del magnate por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Hasta ahora Pastrana solo ha dicho a través de redes sociales que “tanto a mi esposa, hijas y nietas como a la opinión pública les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial. Sobraba decirlo, dicen mi familia y quienes me conocen. He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla. La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de estado”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.