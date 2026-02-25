¿Qué debe aclarar Pastrana en el caso Epstein? Periodistas y escritoras publican preguntas

Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia. Foto: David Campuzano

Las dudas en torno al expresidente Andrés Pastrana volvieron a cobrar fuerza luego de que un grupo de periodistas y escritoras presentara una serie de preguntas concretas que, según señalaron, el exmandatario debe responder ante la ciudadanía y que podrían servir de base para una eventual investigación.

La solicitud se da en medio de la difusión de un comunicado en el que las firmantes exigieron romper “el pacto de silencio”, al advertir que no se ha abierto ninguna investigación sobre las menciones del nombre de Pastrana en los archivos de Jeffrey Epstein y al calificar como “inaceptables” las respuestas públicas que ha dado hasta ahora. A esto se sumó una nueva reacción del expresidente, quien sugirió que no tiene nada más que aclarar, más allá de lo ya dicho.

Lo que se sabe hasta el momento, tras investigaciones periodísticas, es que el nombre de Pastrana aparece en al menos 57 registros fechados entre 2003 y 2019 dentro de los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estos documentos incluyen correos electrónicos, planillas de vuelo y directorios personales de Jeffrey Epstein, y contienen referencias incluso posteriores a la condena del magnate por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

En ese contexto, el grupo de mujeres exigió respuestas e investigaciones el pasado martes. “Los crímenes cometidos por Epstein y Maxwell, así como la amplia red de cómplices entre élites sociales, políticas, financieras e intelectuales a nivel global, deben ser objeto de exposición, investigación rigurosa, análisis profundo y sanción, si es del caso”, señala el comunicado.

No obstante, Pastrana respondió a ese pronunciamiento mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, compuesto por dos párrafos. “Tanto a mi esposa, hijas y nietas como a la opinión pública les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial. Sobraba decirlo, dicen mi familia y quienes me conocen. He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla. La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de estado”, escribió.

ANOTACIONES A UNA QUEJA

Un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas.

Tanto a mi esposa, hijas y nietas… — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) February 24, 2026

Frente a esa respuesta, las dudas continúan y el grupo de 67 mujeres se pronunció nuevamente, esta vez con un listado de 20 preguntas concretas en las que se menciona algunos de los hechos por los que se le cuestiona.

“Como el expresidente Andrés Pastrana cree que ya dio respuesta suficiente a las muchas preguntas que surgen de su relación con Epstein, aquí le dejamos algunas de las que siguen sin respuesta”, dijo la periodista Ana María Mesa Villegas en sus redes sociales, adjuntando el documento con las preguntas.

Como el expresidente @AndresPastrana_ cree que ya dio respuesta suficiente a las muchas preguntas que surgen de su relación con Epstein, aquí le dejamos algunas de las que siguen sin respuesta. #NoAlPactoDeSilencio https://t.co/lv43aAshSN pic.twitter.com/rP1nWOJ1lD — Ana María Mesa Villegas (@animesa) February 25, 2026

“¿En qué consistía su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con Ghislaine Maxwell y con Jean Luc Brunel?”, es el primer interrogante. La pregunta se relaciona con un archivo desclasificado que da cuenta de intercambios de correos electrónicos en 2009 entre Epstein y el agente de modelos Jean Luc Brunel, hoy investigado por la justicia francesa y señalado por delitos de trata y explotación sexual.

Según esos registros, Brunel le proponía a Epstein un encuentro entre Pastrana y Tommy Mottola (exdirector de Sony), bajo el argumento de que el ejecutivo quería convertirse en el “zar del entretenimiento” en Cuba. Epstein respondió con cautela, pidiendo a Brunel evitar mencionar a alguien identificado como “D” para evitar problemas. Para esa fecha, Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales.

A este interrogante le siguen otras preguntas que detallan en qué registros y apartados del archivo Epstein aparece mencionado el nombre del expresidente. Entre ellas, se busca indagar por el papel que habría tenido en reuniones o gestiones con personas del entorno de Epstein, así como por hechos que permanecen bajo duda, como el viaje a Cuba en 2003 en compañía del magnate o la visita de Ghislaine Maxwell a Colombia.

También se solicita aclarar por qué su nombre continúa apareciendo en registros posteriores a la condena de Epstein y en qué momento tuvo conocimiento de la gravedad de los delitos documentados, según las evidencias recopiladas en los documentos.

En sus preguntas, las mujeres dejan entrever la necesidad de que Pastrana detalle contextos, fechas, motivos y alcances de los intercambios documentados. Plantean que, en lugar de limitarse a negar cualquier implicación, ofrezca explicaciones claras sobre hechos que consideran relevantes para comprender un episodio vinculado a una red internacional de trata y explotación sexual, ejercida principalmente contra mujeres y niñas, y atravesada por relaciones de poder, relaciones internacionales y violencias basadas en género.

