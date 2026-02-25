Publicidad

Home

Género y Diversidad
Las Igualadas

¿Qué debe aclarar Pastrana en el caso Epstein? Periodistas y escritoras publican preguntas

En medio de las dudas por la aparición de su nombre en los archivos desclasificados del caso Epstein, un grupo de 67 mujeres periodistas y escritoras publicó 20 preguntas con las que exigen aclaraciones al expresidente Andrés Pastrana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Alejandra Ortiz Molano
Alejandra Ortiz Molano
25 de febrero de 2026 - 05:57 p. m.
Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia.
Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia.
Foto: David Campuzano
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las dudas en torno al expresidente Andrés Pastrana volvieron a cobrar fuerza luego de que un grupo de periodistas y escritoras presentara una serie de preguntas concretas que, según señalaron, el exmandatario debe responder ante la ciudadanía y que podrían servir de base para una eventual investigación.

La solicitud se da en medio de la difusión de un comunicado en el que las firmantes exigieron romper “el pacto de silencio”, al advertir que no se ha abierto ninguna investigación sobre las menciones del nombre de Pastrana en los archivos de Jeffrey Epstein y al calificar como “inaceptables” las respuestas públicas que ha dado hasta ahora. A esto se sumó una nueva reacción del expresidente, quien sugirió que no tiene nada más que aclarar, más allá de lo ya dicho.

Vínculos relacionados

Expresidente Pastrana, es momento de responder
Pastrana en los archivos de Epstein: una guía sobre lo que ha salido hasta ahora
67 periodistas exigen investigar menciones de Andrés Pastrana en el caso de Jeffrey Epstein

Lo que se sabe hasta el momento, tras investigaciones periodísticas, es que el nombre de Pastrana aparece en al menos 57 registros fechados entre 2003 y 2019 dentro de los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estos documentos incluyen correos electrónicos, planillas de vuelo y directorios personales de Jeffrey Epstein, y contienen referencias incluso posteriores a la condena del magnate por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Lea más aquí: Pastrana en los archivos de Epstein: una guía sobre lo que ha salido hasta ahora

En ese contexto, el grupo de mujeres exigió respuestas e investigaciones el pasado martes. “Los crímenes cometidos por Epstein y Maxwell, así como la amplia red de cómplices entre élites sociales, políticas, financieras e intelectuales a nivel global, deben ser objeto de exposición, investigación rigurosa, análisis profundo y sanción, si es del caso”, señala el comunicado.

No obstante, Pastrana respondió a ese pronunciamiento mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, compuesto por dos párrafos. “Tanto a mi esposa, hijas y nietas como a la opinión pública les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial. Sobraba decirlo, dicen mi familia y quienes me conocen. He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla. La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de estado”, escribió.

Frente a esa respuesta, las dudas continúan y el grupo de 67 mujeres se pronunció nuevamente, esta vez con un listado de 20 preguntas concretas en las que se menciona algunos de los hechos por los que se le cuestiona.

“Como el expresidente Andrés Pastrana cree que ya dio respuesta suficiente a las muchas preguntas que surgen de su relación con Epstein, aquí le dejamos algunas de las que siguen sin respuesta”, dijo la periodista Ana María Mesa Villegas en sus redes sociales, adjuntando el documento con las preguntas.

“¿En qué consistía su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con Ghislaine Maxwell y con Jean Luc Brunel?”, es el primer interrogante. La pregunta se relaciona con un archivo desclasificado que da cuenta de intercambios de correos electrónicos en 2009 entre Epstein y el agente de modelos Jean Luc Brunel, hoy investigado por la justicia francesa y señalado por delitos de trata y explotación sexual.

Según esos registros, Brunel le proponía a Epstein un encuentro entre Pastrana y Tommy Mottola (exdirector de Sony), bajo el argumento de que el ejecutivo quería convertirse en el “zar del entretenimiento” en Cuba. Epstein respondió con cautela, pidiendo a Brunel evitar mencionar a alguien identificado como “D” para evitar problemas. Para esa fecha, Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales.

A este interrogante le siguen otras preguntas que detallan en qué registros y apartados del archivo Epstein aparece mencionado el nombre del expresidente. Entre ellas, se busca indagar por el papel que habría tenido en reuniones o gestiones con personas del entorno de Epstein, así como por hechos que permanecen bajo duda, como el viaje a Cuba en 2003 en compañía del magnate o la visita de Ghislaine Maxwell a Colombia.

También se solicita aclarar por qué su nombre continúa apareciendo en registros posteriores a la condena de Epstein y en qué momento tuvo conocimiento de la gravedad de los delitos documentados, según las evidencias recopiladas en los documentos.

En sus preguntas, las mujeres dejan entrever la necesidad de que Pastrana detalle contextos, fechas, motivos y alcances de los intercambios documentados. Plantean que, en lugar de limitarse a negar cualquier implicación, ofrezca explicaciones claras sobre hechos que consideran relevantes para comprender un episodio vinculado a una red internacional de trata y explotación sexual, ejercida principalmente contra mujeres y niñas, y atravesada por relaciones de poder, relaciones internacionales y violencias basadas en género.

Lea aquí las preguntas que las periodistas y escritoras le piden responder al expresidente Andrés Pastrana

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

Alejandra Ortiz Molano

Por Alejandra Ortiz Molano

Antropóloga, periodista y realizadora audiovisual, con una maestría en Salud Pública.@aleja_ortizmaortiz@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Jeffrey Epstein

Andrés Pastrana Arango

Colombia

Epstein

Las Igualadas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.