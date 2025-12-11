Defensoría del Pueblo rechaza anuncio de paro armado por disidencia de “Mordisco”. EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: EFE - RASTREO DE REDES

Tras el reciente anuncio de un paro armado de más de 20 días por la disidencia Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias “Iván Mordisco”, la Defensoría del Pueblo se pronunció y pidió no restringir la libertad de las comunidades.

A través de su cuenta en X, la entidad rechazó la medida anunciada por la disidencia en Caquetá y Putumayo que sería aplicada desde este 9 de diciembre hasta el 30 del mismo mes. En este contexto, la Defensoría señaló que este tipo de amenazas profundizan la crisis en las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

“Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones”, se lee en el comunicado.

Asimismo, para hacerle frente a la situación, la Defensoría activó los sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones. También hicieron un llamado a las autoridades para garantizar seguridad y movilidad.

Según la información que habría difundido el grupo armado, el paro sería sobre los ríos Caquetá, Caguán, Sunciya, Sencella, Jericó Consaya y Orotuya. Y en los caños Peneya, Rojo, Gringo, Guamo, El Encanto, Esperanza, Huitoto y Sunciya.

“La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial”, concluyó la Defensoría.

