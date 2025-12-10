Fiscalía confirma orden de captura contra “Iván Mordisco” por genocidio del pueblo nasa en Cauca

Alias "Iván Mordisco" comanda una de las dos grandes facciones disidentes de la antigua guerrilla de las Farc, que ha afectado de forma particular al suroccidente del país. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este miércoles 10 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que se emitió una orden de captura en contra de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, y otros 13 integrantes de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en el delito de genocidio, cometido en contra del pueblo indígena nasa del departamento del Cauca. Allí está uno de los principales enclaves criminales del grupo ilegal.

El anuncio fue hecho por la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, durante una declaración de prensa. Detalló que la decisión de solicitar orden de captura ante un juez de control de garantías contra estas 14 personas, hace parte de una investigación que lideran la Dirección Seccional de Fiscalías del Cauca, la Unidad Especial de Investigación y la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos de la Fiscalía.

Según la jefa del ente investigador, esta investigación “tiene como teoría del caso que el pueblo nasa en el norte del Cauca está siendo objeto de un genocidio por parte de las disidencias del Estado Mayor de las Farc”. Agregó que el trabajo investigativo se ha hecho “de manera juiciosa”, caracterizando a las víctimas, del territorio y de los hechos violentos ocurridos en esa zona del suroccidente del país, que está en medio del fuego de grupos ilegales.

Para la fiscal Camargo, los asesinatos de integrantes del pueblo nasa, crímenes contra sabedores ancestrales y el reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias de las Farc, “lo que hacen es minar la existencia de la comunidad nasa”. Con ese argumento, el ente investigador logró que se emitieran las órdenes de captura, al tiempo que se avanza en las investigaciones relacionadas con el delito de genocidio.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.