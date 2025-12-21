Defensoría exige medidas urgentes para atender crisis de seguridad en Briceño (Antioquia)

Desde noviembre pasado, la Defensoría advirtió sobre una fragmentación de las disidencias de "Calarcá", de la cual habría surgido un nuevo grupo ilegal en Antioquia. Foto: AP - Andres Quintero

Un fuerte pronunciamiento emitió la Defensoría del Pueblo para exigirle a las autoridades medidas urgentes para atender la crisis de seguridad y orden público que atraviesa Antioquia. Por medio de un comunicado, la entidad expresó su preocupación por el más reciente hecho de violencia que se registró en el municipio de Briceño, al norte del departamento, donde una menor de 13 años y un hombre murieron en medio de un ataque armado.

Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 20 de diciembre, cuando, según la información entregada por las autoridades hasta el momento, hombres encapuchados y fuertemente armados asaltaron un establecimiento comercial y abrieron fuego de forma indiscriminada. La menor que murió en el hecho estaba allí, departiendo con algunos familiares. Otra mujer que también se encontraba en el lugar resultó gravemente herida.

La menor herida fue trasladada de inmediato hacia la ciudad de Medellín, pero, debido a la gravedad de sus heridas, falleció. La otra víctima del ataque murió en el lugar de los hechos. “Lamentamos la muerte violenta de una niña de 13 años y un hombre, así como las heridas causadas a una mujer. Estos hechos habrían sido la consecuencia del accionar de un grupo que ha resultado del fraccionamiento de las disidencias y que se hace llamar ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Desde noviembre pasado, la entidad defensora de derechos humanos había emitido una primera alerta temprana en la que advirtió que las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba” y que tienen amplia influencia en el norte de Antioquia, se habrían fracturado y de esa división habría surgido esta nueva estructura ilegal. Esa situación tiene desde hace meses a la población en medio de la confrontación entre el frente 36, disidencia del Bloque Magdalena Medio, y la nueva estructura ilegal.

Tras los hechos de este fin de semana, la Defensoría recordó a las autoridades la urgencia de atender las recomendaciones de su alerta temprana, sobre la situación que ya era una tragedia anunciada. “Este hecho se enmarca en el riesgo de inminencia advertido en la Alerta Temprana No. 019-25, emitida en noviembre pasado para el municipio de Briceño. Allí se recomendaron medidas para proteger a la población frente a los riesgos derivados de la confrontación armada”, señaló la entidad.

A renglón seguido, detalló que desde octubre pasado los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley han fraguado “una grave emergencia humanitaria”. Prueba de ello es el desplazamiento forzado de más de 1.000 familias de veredas del municipio de Briceño y “un aumento significativo de homicidios, confinamientos y amenazas, evidenciando el debilitamiento de las condiciones mínimas de protección para la población civil”.

La Defensoría, en su pronunciamiento, hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que cesen inmediatamente todas las acciones violentas que ponen en grave riesgo a la población civil, que respeten los principios humanitarios y que se abstengan “de seguir sembrando terror y muerte en los territorios”. También llamó la atención del Gobierno Nacional y las autoridades regionales, para que no dejen de lado las advertencias que ha hecho la entidad.

“Insistimos a las autoridades en que avancen en la implementación efectiva de las recomendaciones de la alerta temprana, especialmente al Ministerio del Interior, para que lidere la respuesta rápida. Asimismo, a la Alcaldía de Briceño, a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad para las Víctimas, se les solicita que anticipen las medidas necesarias para atender a quienes puedan resultar afectados por un nuevo desplazamiento forzado”, concluyó la Defensoría del Pueblo.

