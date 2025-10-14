Logo El Espectador
Defensoría pide a la CRC retirar requerimiento a medios por riesgo a la libertad de prensa

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) envió una circular pidiendo información sobre las formas en las que definen qué tipo de contenidos informativos llevar. La Defensoría del Pueblo alerta que esa solicitud podría significar una vulneración del derecho a la libertad de expresión, la libertad de la actividad periodística y acceso a la información y secreto profesional.

Redacción Judicial
14 de octubre de 2025 - 05:55 p. m.
La defensora, Iris Marín, advierte que la circular de la CRC podría significar una vulneración del derecho a la libertad de expresión, la libertad de la actividad periodística y el acceso a la información y secreto profesional.
Foto: Archivo
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Mintic), envió una circular la semana pasada a varios canales de televisión y cadenas radiales en la que pidió datos de cómo eligen los contenidos que salen al aire. Por tratarse de una presunta intromisión, la Defensoría del Pueblo le pidió a esa entidad que retire la solicitud de información.

(Le puede interesar: Peligrosa extralimitación de la CRC)

A juicio de la entidad que dirige Iris Marín, la solicitud de la CRC puede significar una “vulneración del derecho a la libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución Política), la libertad de la actividad periodística (artículo 73 de la Constitución Política) y acceso a la información y secreto profesional (artículo 74 de la Constitución Política)”.

Según la circular, firmada por la coordinadora ejecutiva, Zoila Vargas Mesa, los medios deben informar cuáles son sus políticas internas, directrices o prácticas destinadas a garantizar que los contenidos publicados en espacios periodísticos cumplan con los criterios de imparcialidad, objetividad y veracidad.

Además, pidió informar si han desarrollado actividades relacionadas con este propósito, como programas de capacitación para el personal, mecanismos de autorregulación, designación de veedores internos o externos, o cualquier otra práctica que contribuya a fortalecer su cumplimiento.

Para cumplir con lo ordenado, los medios debían entregar documentos internos, como actas, relatorías y manuales editoriales, bajo la advertencia de posibles sanciones, todo, según la ciruclar, objetivo de identificar y promover las buenas prácticas informativas. Las voces en contra de la orden, no demoraron en escucharse.

En la carta que envió la Defensoría a la CRC este lunes 14 de octubre advierte que, por ejemplo, exigir documentos sobre procesos editoriales puede implicar una forma indirecta de censura o supervisión estatal. La entidad agregó que no solo hay artículos explícitos de la Constitución que protegen el ejercicio periodístico, sino también amplia jurisprudencia de las altas cortes y de instancias internacionales.

“Requerir información sobre documentos internos de los medios de comunicación, relacionados con sus procesos editoriales, puede generar un efecto inhibidor contrario a la libertad de expresión y de prensa (...) El Estado no puede ejercer ningún tipo de control o supervisión sobre la actividad periodística, ni directa ni indirectamente”, advierte la Defensoría.

En la carta conocida por este diario, la entidad agregó que: “La libertad de prensa incluye la autonomía de los medios de comunicación para definir sus agendas, procesos internos y políticas editoriales (...) Exigir actas, manuales o documentos internos de trabajo a los medios puede constituir una forma de censura indirecta incompatible con la Constitución”.

Aunque la CRC trató de aclarar el objetivo y el alcance de la circular, para la Defensoría no fue suficiente y el riesgo de censura sigue en firme. “La forma y el alcance del requerimiento formulado resultan incompatibles con los principios constitucionales de libertad de prensa y autonomía informativa”, resaltó la entidad, que pidió formalmente a la CRC retirar la circuar

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.según la Defensoría, vulnera derechos fundamentales.

Rodrigo Tofiño(56819)Hace 12 minutos
Vunerar libertad de prensa ? Ojo que este gobierno, ha sido muy permisivo con la libertad o libertinaje de la prensa , estan pasados, negativo mensaje se envia desde ellos a las nuevas generaciones. No hay que confundir Libertad de exresion con Libertad de difamacion. Basta del periodismo arrodillado que confunde a la opinion con sus falsas noticias e incitaciones al descalabro institucional.
Ptolomeo(73769)Hace 1 hora
Felicitaciones a la sra defensora del pueblo Iris Marin por su actitud seria y en defensa de la libertad de prensa y ejercer el periodismo. Sorprende este gobierno por sus posiciones radicales y autoritaria propias de un régimen dictatorial
