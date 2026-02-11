Logo El Espectador
Judicial

Defensoría pide medidas urgentes para atender crisis humanitaria en Cartagena del Chairá

A raíz de la intensificación de las confrontaciones armadas entre las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá” y alias “Mordisco”, la entidad lanzó alertas por las afectaciones a la población civil especialmente de la región del Bajo Caguán.

Redacción Judicial
12 de febrero de 2026 - 01:43 a. m.
A raíz de la intensificación de las confrontaciones armadas entre las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá” y alias “Mordisco”, la entidad lanzó alertas por las afectaciones a la población civil especialmente de la región del Bajo Caguán.
A raíz de la intensificación de las confrontaciones armadas entre las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá” y alias “Mordisco”, la entidad lanzó alertas por las afectaciones a la población civil especialmente de la región del Bajo Caguán.
Foto: AFP
La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente para atender la grave crisis humanitaria que atraviesa Cartagena del Chairá (Caquetá) debido a los constantes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá” que han provocado afectaciones a la población civil, especialmente de la región del Bajo Caguán. Según detalló la entidad, ya se habían emitido dos alertas tempranas para atender los impactos humanitarios en ese territorio.

Las confrontaciones se dan entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias Calarcá, y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, al mando de alias Iván Mordisco. Sus acciones impactan gravemente a las comunidades campesinas y rurales de esa región. Así lo detalló la Defensoría en un reciente comunicado.

“Esta región fue focalizada en la Alerta Temprana de Inminencia 023 de 2024 y posteriormente en la Alerta Temprana 001 de 2025, debido a los impactos humanitarios y a las consecuentes vulneraciones de los derechos a la vida, la seguridad, la integridad y la libertad personal. Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población”, señala la entidad.

En ese contexto de violencia, la Defensoría del Pueblo envió un mensaje de alerta y exigió a los grupos armados de la zona que excluyan de manera estricta a la población civil, así como abstenerse de ejecutar acciones que pongan en riesgo a las comunidades. Asimismo, la entidad pidió a los grupos armados respetar las acciones de carácter humanitario orientadas a la atención de la población afectada.

Con respecto a las autoridades encargadas, la Defensoría fue enfática en atender y dar cumplimiento a las recomendaciones de la más reciente Alerta Temprana, así como a las constantes comunicaciones remitidas al Ministerio del Interior. “Se insta a las autoridades de los niveles local, departamental y nacional a implementar acciones urgentes, coordinadas y eficaces, con enfoque diferencial y de acción sin daño, orientadas a la protección y atención integral de la población civil en riesgo”, concluyó el comunicado de la Defensoría.

Por ahora, mientras se atienden los llamados de urgencia que eleva la Defensoría, seguirá realizando seguimiento a la situación que golpea a Cartagena del Chairá.

Por Redacción Judicial

