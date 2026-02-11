Disidencias Farc estarían detrás del intento de secuestro de senadora Quilcué: Fiscalía

La senadora Aida Quilcué y los integrantes de su esquema de seguridad fueron trasladados a Popayán después de su secuestro y liberación en Cauca. Foto: Ejército

La Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación del intento de secuestro del que fue víctima la senadora Aida Quilcué en la tarde de este martes, 10 de febrero, cuando fue retenida ilegalmente durante al menos tres horas por hombres desconocidos en la vía que comunica Inzá con Popayán (Cauca). Las primeras versiones de la policía judicial indican que la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc sería la responsable de lo sucedido.

El ente investigador también detalló que en la tarde de este miércoles, la congresista presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y entregó su versión, asimismo el personal de la Unidad Nacional de Protección que la acompaña para el momento de la retención ilegal fue escuchado por la Fiscalía. Por estos hechos, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado asumió la indagación.

Luego de se que la senadora Aida Quilcué fuera reportada como secuestrada por al menos tres horas en el departamento de Cauca, a las cuatro de la tarde del martes 10 de febrero se confirmó su hallazgo. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró por medio de una publicación en su cuenta de X que la congresista fue encontrada por la Guardia Indígena.

Tras el episodio sufrido por la congresista Quilcué, la líder indígena se pronunció públicamente y explicó que hombres fuertemente armados los retuvieron, pero aún no se tiene certeza sobre quién estaría detrás del ataque. La acción de la guardia indígena del Cauca y de la fuerza pública permitió que los presuntos captores desistieran del secuestro y dejaran libre a la congresista.

“La acción muy rápida de la guardia indígena, pero en especial también de la fuerza pública, ayudó a que saliéramos de esta situación, de ese momento tan difícil”, expresó la senadora. Tras el anuncio de su desaparición, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que en esa zona del departamento del Cauca tiene influencia la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Iván Mordisco”.

