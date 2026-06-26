Defensoría reporta 51 casos de reclutamiento forzado de menores entre enero y mayo de 2026

Norte de Santander registra el mayor número de casos de reclutamiento forzado, con un total de 15 denuncias. Foto: Jonathan Bejarano

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La Defensoría del Pueblo entregó en la mañana de este viernes 26 de junio un nuevo balance sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Según la entidad, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026 se registraron 51 casos.

Según detalló la entidad, el 65 % de los casos de reclutamiento forzado corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 35 % restante corresponde a niñas y adolescentes. Además, el 17 % de las víctimas pertenece a la población indígena, el 12 % es afrocolombiana y el 71 % no se reconoce como parte de ningún grupo étnico.

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La Defensoría señaló que el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc sería el grupo armado que presuntamente más menores habría reclutado entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, al concentrar el 23,5 % de los casos registrados en el país. En igual proporción se ubica el Ejército de Liberación Nacional (Eln), también con el 23,5 %.

Les siguen el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”, con el 21,6 % de los casos, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), con el 3,9 %. En el caso de Comandos de Frontera, se lea atribuye el 2 % de los reclutamientos registrados. El 21,6 % restante corresponde a disidencias sin identificar y el 3,9 % a otros grupos armados no identificados.

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En cuanto a los reportes por departamento, Norte de Santander registra el mayor número de casos de reclutamiento forzado, con un total de 15 denuncias. Le siguen Cauca, con 14 reportes, y Antioquia, con cuatro. Además, la Defensoría señaló que febrero fue el mes en el que se registró el mayor número de casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, al concentrar el 35 % del total.

Durante 2025, la entidad reportó un total de 410 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Del total, el 57 % correspondió a niños y adolescentes, mientras que el 43 % restante correspondió a niñas. Durante ese período, el mayor número de casos se registró en el departamento del Cauca, con 182 reportes.

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