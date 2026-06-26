A la cárcel alias Tom y Trenzas, presuntos responsables de ataque con explosivos en Cali

A esta hora unidades del Ejército verifican si hay más explosivos y acordonan el lugar. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Foto: Tomado de redes sociales

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En la mañana de este 26 de junio, un fiscal Especializado contra el Crimen Organizado imputó a Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias “Tom”, y a Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias “Trenzas”, presuntos integrantes de una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Según la Fiscalía General de la Nación, ambos habrían participado en el hecho terrorista registrado el pasado 24 de abril en el Cantón Militar Pichincha de Cali (Valle del Cauca).

El ente investigador señaló que las evidencias apuntan a que Villalobos Aguilón habría adquirido por COP 20 millones la buseta escolar utilizada en el ataque y que posteriormente la puso a disposición de otras personas para acondicionarla con cilindros bomba. Por otra parte, la Fiscalía señaló a Freyde Tolimán de movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre los controles de la fuerza pública y, de esa manera, asegurar el recorrido del bus cargado con explosivos hasta el lugar donde fueron activados.

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Alias “Tom” y alias “Trenzas” fueron capturados durante un allanamiento coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. En el procedimiento también fueron incautadas varias bolsas con pentolita (un material explosivo), teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas, material alusivo a las disidencias de las Farc y una motocicleta.

Por estos hechos, y de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza la investigación en su contra.

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La ola de terror que vivió Cauca y Valle del Cauca

Los ataques comenzaron al mediodía del pasado 24 de abril con la explosión de un bus escolar cargado con cilindros bomba cerca del Cantón Militar Pichincha, en Cali (Valle del Cauca). El atentado dejó dos mujeres heridas y daños en la infraestructura. Sin embargo, el terror no cesó. Esa misma noche se registró un segundo ataque contra las instalaciones del Batallón de Ingenieros No. 3 Coronel Agustín Codazzi, ubicado en Palmira (Valle del Cauca).

Asimismo, las autoridades confirmaron otro ataque en el Valle del Cauca en la mañana del 25 de abril. En esta oportunidad, el objetivo fue la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí (Valle del Cauca). En la madrugada de ese mismo día, una chiva que se movilizaba hacia Nariño fue afectada por un explosivo en la vía Panamericana, a la altura del sector El Vado. Según la Policía, en total seis personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.

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Además, la Aeronáutica Civil confirmó ataques con drones cargados con explosivos contra el sistema de radar ubicado en el cerro Santana, en el municipio de El Tambo (Cauca). Hacia el mediodía, un cilindro bomba cayó sobre una buseta en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), dejando un cráter en la vía Panamericana, así como más de 36 personas heridas y 20 fallecidas.

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