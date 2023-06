Dejan en libertad a Alias “Pinocho”, señalado cabecilla de los Pachenca Foto: Dijín

Freddy Castillo, alias Pinocho, señalado de ser el máximo líder y financiador de la estructura criminal los Pachenca, autodenominada como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), fue dejado en libertad. Así lo determinó un juez de Barranquilla en una polémica decisión, al acoger una solicitud que hizo su defensa.

Lea además: Envían a prisión a líder de los Pachenca por ordenar el asesinato de líder ambiental

El principal argumento de la defensa de Pinocho decía que no es cierto que este representara un peligro de fuga y no comparecencia, razones por los cuales fue enviado a la cárcel. Según él abogado defensor, porque en esa decisión no se tuvo en cuenta que Castillo es dueño de varios inmuebles en la costa caribe; siempre tuvo interés en colaborar con la justicia; su familia vive en Colombia; y su pasaporte esta cancelado. Además, presentó un peritaje psicosocial que describe sus conductas.

Estos argumentos fueron acogidos por el juez en una audiencia que estuvo marcada por la polémica. En primer lugar, la diligencia se realizó, según explicó a El Espectador el abogado de víctimas, Óscar Ramírez, ante un juez que no tenía competencia territorial y las víctimas no fueron convocadas a la audiencia, pero lograron asistir gracias al llamado de la Fiscalía.

Lea: Alias “Pinocho”, exmiembro de las AUC, regresó extraditado desde España

Los argumentos que usó el juez para dejar en libertad a Pinocho también son contradictorios. Dijo que, según las pruebas entregadas por su defensa, entre ellas la cancelación del pasaporte y que mostró arraigo familiar y social, son muestra clara de que este no se fugará del país y seguirá compareciendo al proceso.

Esta decisión es rechazada por el abogado de víctimas, Óscar Ramírez, quien le dijo a este diario que es curioso que se le haya dado tanta relevancia a esto cuando no la tiene. “La realidad es que él se fue de Colombia e Interpol fue quien lo tuvo que traer. Nosotros hemos dicho que el derecho penal en Colombia es un derecho que juzga los actos de las personas y no sus sentimientos, y que las medidas de aseguramiento se imponen con base en valoraciones objetivas. Creemos que su libertad es un atentado contra los derechos de las víctimas”, explicó el abogado.

Lea además: Capturan en España a “Pinocho”, presunto líder de la banda criminal “Los Pachenca”

Pinocho fue capturado en 2022 en Madrid (España) y extraditado a territorio nacional el pasado 26 de abril. Las pruebas recolectadas por la Fiscalía darían cuenta que, siendo el cabecilla de esa organización, entre 2017 y 2020, habría promovido homicidios, venta de estupefacientes, tráfico de armas y municiones, cobro de extorsiones y desplazamientos forzados, entre otras acciones violentas contra la población civil en Magdalena, La Guajira y parte de Bolívar.

De igual manera, La investigación del ente acusador estableció que alias Pinocho, al parecer, ordenó el asesinato del líder ambientalista Alejandro Llinás Suárez, ocurrido el 23 de abril de 2020, en el corregimiento de Guachaca, en Santa Marta (Magdalena). El homicidio estaría relacionado con la férrea defensa que hacía la víctima de las áreas protegidas en la Sierra Nevada de Santa Marta y el parque Tayrona, que es afectado por los grupos criminales.

En el curso del proceso se conoció que en varias oportunidades presentó derechos de petición y acudió a distintas autoridades del orden nacional para solicitar una intervención urgente en la región. La insistencia permanente del señor Llinás Suárez, presuntamente, molestó a alias Pinocho, quien creía que con esa labor pública se ponía en evidencia a los Pachenca y ponía al grupo ilegal en el radar de la fuerza pública.

Lea: Estos serán los voceros de paramilitares de la Sierra Nevada con el Gobierno Petro

Pinocho hizo parte del denominado bloque ‘Resistencia Tayrona’ de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2008, fue capturado y extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. En septiembre de 2011, fue deportado a Colombia luego de cumplir una condena de cuatro años de prisión.

Posteriormente, se habría vinculado a Los Pachenca; y en agosto de 2021, salió del país rumbo a México. Luego, se trasladó a un sector exclusivo de Vallecas, en Madrid (España), donde fue capturado en 2022.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.