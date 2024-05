Demanda contra la reforma tributaria de Petro se cae en la Corte Constitucional

El alto tribunal decidió que la acción con la que se buscaba tumbar cinco artículos de esa iniciativa gubernamental, no estaban bien fundamentadas y no seguirían estudiando el caso. Foto: Pixab

Una de las demandas que cursaba en la Corte Constitucional en contra de artículos de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro no seguirá adelante. El alto tribunal decidió que la acción con la que se buscaba tumbar cinco artículos de esa iniciativa gubernamental, no estaban bien fundamentadas y no seguirían estudiando el caso.

En la Sala Plena de este miércoles, los magistrados consideraron que la demanda presentada para que se declararan inconstitucionales los artículos 3, 4, 6, 12 y 13 de la Ley 2277 de 2022, y el artículo 50 de la Ley 2010 de 2019, no tiene fundamento para ser analizada por más tiempo. Lo que sostenía el demandante era que estos artículos son “contrarios a los principios y derechos constitucionales de igualdad, equidad, progresividad y justicia tributaria, así como a la prohibición de confiscación, de doble tributación y de retroactividad de la Ley tributaria”.

Lo que consideró la Sala fue que “el cargo no es apto y por tanto no procede un análisis de fondo”. Las razones, dicen, es que “la demanda pretende que se sumen, en abstracto, impactos fiscales que recaen sobre las empresas en relación con su producción de utilidades, y aquellos que debe asumir el socio o accionista que recibe los dividendos”.

En lo considerado por el alto tribunal, también señalan que “la demanda no identifica el presunto trato diferente injustificado que pudiera vulnerar los principios de equidad y justicia tributarias”. Con ese análisis, la Corte dijo que se inhibiría “de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el cargo formulado por considerarlo inepto”.

En caso de que finalmente el alto tribunal decida echar para abajo los cinco artículos, sumaría otra decisión que echaría abajo apuestas del gobierno Petro. Dentro de las iniciativas que han sido declaradas inexequibles por la Sala está el paquete de decretos para mitigar la emergencia económica y social en La Guajira, o como la decisión que consideró que el proyecto con el que se creó el Ministerio de la Igualdad, “se había aprobado sin revisar el impacto que tendría en las finanzas del Estado”.

