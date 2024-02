Demandan nombramiento de varios funcionarios de la Cancillería en el exterior. Foto: Óscar Pérez

Continúan las demandas por posibles irregularidades en el nombramiento diplomático provisional de funcionarios de la Cancillería en el exterior. Las acciones legales fueron interpuestas por la Unión Diplomática y Consular (Unidiplo), en contra de cinco funcionarios, argumentando que el Ministerio de Relaciones Exteriores no dio prelación a los funcionarios de carrera diplomática en estos cargos, y, por el contrario, nombró en ellos a personas que no cumplirían con este requisito.

Entre los demandados se encuentra la periodista Luz Helena Fonseca, quien trabaja como consejera en la embajada de Colombia en Ecuador; Silvio Javier Sánchez, segundo secretario en esa misma Embajada; Andrea Mc Allister, quien labora en el Consulado de Colombia en New York como segundo secretario; Alexandra Rodríguez Erazo, segundo secretario en la Embajada de Colombia en Brasil; y Juan Pablo Castro Morales, quien es consejero de la Embajada de Colombia en Francia.

En todos los casos el argumento es el mismo. “No pertenecen a la carrera diplomática y consular, por lo que su nombramiento debió ajustarse al artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000, en el sentido de que para realizarlo era necesario agotar primero todas las opciones para proveer ese cargo con funcionarios de carrera”, explican las demandas conocidas por El Espectador.

Es decir, que según la demandas, que la norma indica que se pueden designar provisionalmente a personas que no pertenezcan a la carrera, cuando no sea posible nombrar en estos cargos a funcionarios de carrera, condición que el Ministerio debe acreditar. Pero en estos casos no lo hizo, por lo que pide la nulidad de sus nombramientos. Por esa razón, dentro de las demandas, la Asociación Diplomática y Consular, además de adjuntar algunas pruebas, pide un informe de los funcionarios de carrera disponibles para ser nombrados en cada uno de los cargos, y la hoja de vida de cada uno de ellos.

Entre el 12 y el 14 de diciembre, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declararon la nulidad de cuatro nombramientos provisionales de la Cancillería de Álvaro Leyva bajo estos mismos argumentos. Uno de los casos es el de Aixa Carolina Kronfly Davi, que era consejera con funciones de cónsul general en Sevilla, España. El 14 de diciembre, Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto mediante el cual fue designada, ya que concluyó que una funcionaria de carrera pudo haber sido considerada para el cargo.

De manera similar, Paola Andrea Vásquez Restrepo fue removida del cargo de consejera de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América; Juan Sebastián Villamil Rodríguez, consejero en la Misión de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA); y Esteban Josué Gutiérrez, quien había sido designado como segundo secretario en Atlanta, Estados Unidos.

