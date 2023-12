Las cuatro nombramientos que le tumbaron a la Cancillería de Álvaro Leyva

Fachada e instalaciones de este edificio sede del Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería. Foto: Óscar Pérez

Entre el 12 y el 14 de diciembre, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declararon la nulidad de cuatro nombramientos provisionales en la Cancillería de Álvaro Leyva. Las acciones legales fueron interpuestas por la Asociación Diplomática y Consular (ASODIPLO), organización que, a través de apoderados, argumentó que “el Ministerio de Relaciones Exteriores no dio prelación a los funcionarios de carrera diplomática y consular para ser nombrados”.

Uno de los casos es el de Aixa Carolina Kronfly Davi, que era consejera con funciones de cónsul general en Sevilla, España. El pasado 14 de diciembre, Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto mediante el cual fue designada, ya que concluyó que una funcionaria de carrera pudo haber sido considerada para el cargo.

De manera similar, Paola Andrea Vásquez Restrepo fue removida del cargo de consejera de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. “De acuerdo con el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000, o Estatuto de Carrera Diplomática, por virtud del principio de especialidad se pueden designar en cargos de carrera diplomática a personas que no pertenezcan a ella, siempre que no sea posible nombrar a funcionarios que sí hagan parte de ese régimen”. Al igual que en el caso anterior, se concluyó que existían funcionarios de carrera diplomática en las categorías de consejero de relaciones exteriores, que tienen derecho preferencial a ocupar ese cargo, cuando Vásquez Restrepo fue nombrada.

Los otros dos casos son los de Juan Sebastián Villamil Rodríguez, consejero en la Misión de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El 12 de diciembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad en su nombramiento porque existía en planta interna una funcionaria de carrera a la que se le vulneró el derecho de alternar y pudo haber sido nombrada en ese cargo. De manera similar fue removido del cargo Esteban Josué Gutiérrez, quien había sido designado como segundo secretario en Atlanta, Estados Unidos.

Sobre los nombramientos de embajadores y cónsules, el ministro Álvaro Leyva afirmó, en diálogo con Semana, que “críticas siempre va a haber. El presidente tiene derecho a nombrar a sus embajadores, son de libre nombramiento y remoción, hay unos países en los cuales, por razones políticas, el mandatario tiene sus candidatos; en otros no. Tenemos a una excelente embajadora en Alemania, de carrera. La de Israel, por ejemplo, es de carrera”.

Afirmó que la mayoría de los cónsules son de carrera y que “mientras no se suscite una situación por la cual no tenga por qué no respaldarlos, se respaldan. Si se llega a comprobar que hay una situación irregular, se van”.

