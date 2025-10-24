Desarman red financiera del ELN que habría lavado más de COP 885.000 millones

De acuerdo con la Fiscalía, la red operaba desde 2005. Foto: Fiscalía

Una red de lavado de activos del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que, según la Fiscalía, operaba desde 2005, habría logrado lavar, por lo menos, COP 885.000 millones. De acuerdo con las pesquisas del ente investigador, la red funcionaba desde Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bogotá.

Durante la última semana, la Fiscalía incautó 59 lingotes de oro, avaluados en más de COP 32.000 millones, COP 563 millones en efectivo, USD 22.805 y libros de contabilidad de múltiples empresas que habrían servido de fachadas para las movidas del dinero ilegal.

Según el ente investigador, hay evidencia de que esta red “promovió operaciones en masa por corresponsales bancarios en Arauquita y Bogotá. De esta manera, transfirió 685.000 millones de pesos a diferentes lugares del país ocultando su origen ilícito”.

Por otra parte, se encontró que se crearon cinco empresas fachadas, que reportaban actividades en los sectores de “las telecomunicaciones, construcción, agropecuario y servicios aéreos, entre otros, para dar apariencia de legalidad a una suma estimada en COP 83.500 millones”. También, fueron creadas cuatro compañías de papel “para la emisión de facturas ficticias, que simulaban la comercialización de vehículos, la compra y venta de medicinas y la construcción de obras de ingeniería, las cuales sirvieron para dar tránsito a aproximadamente COP 2.770 millones”.

Por los hechos, fueron capturadas ocho personas señaladas de diseñar un esquema de lavado de activos, “a través del cual se habrían inyectado al sistema financiero colombiano y al sector real recursos provenientes del narcotráfico y otras rentas ilícitas”, según la Fiscalía.

Los implicados

El líder de esta red sería Arturo Archila Rincón, alias “Nacho”. Contra este hombre hay una orden de captura vigente y se presume que permanece fuera del país. De las ocho capturas, seis se hicieron en Colombia:

Yasser Husseir Ardila Urbina, quien se hacía pasar como empresario en Arauca y estaría implicado en la canalización de los dineros ilícitos a través de sus productos financieros.

José Fernando Arias Marulanda, Jesús Manuel Farfán López, Jesús Alberto Velasco Navarro y Andersson Ferneliz Flórez Zocadagui, señalados de contribuir con la creación de las empresas de papel para emitir facturas ficticias y simular costos para las sociedades fachada.

Ana Yamileth Cuadros Pérez, una contadora pública, presunta responsable de asesorar y validar el desarrollo de las operaciones simuladas.

En Argentina fueron capturados Harold Ronnie Ardila Urbina y Mayerly Zulay Arévalo, quienes estarían vinculados a la coordinación de corresponsales bancarios y empresas utilizadas para blanquear los dineros del Eln.

Las seis personas capturadas en Colombia ya fueron presentadas ante un juzgado de control de garantías de Bogotá, donde se legalizaron sus capturas y se decretaron medidas cautelares para decomisar el dinero, el oro y los demás artículos incautados, que quedarán bajo administración del Fondo Especial de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB). A estas personas se les imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, por tener fines de lavado de activos y financiación del terrorismo; lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los bienes incautados

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ocupó 33 bienes urbanos y 10 rurales, cuatro sociedades, 22 vehículos y 23 establecimientos de comercio, avaluados preliminarmente en COP 37.000 millones que habrían sido adquiridos con los dineros ilegales. Las incautaciones de los bienes se hizo simultáneamente en Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño y Amazonas.

Para dar con los presuntos integrantes de esta red, la Fiscalía trabajó en cooperación con la Interpol, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Asimismo, contaron con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas DEA de los Estados Unidos, así como entidades financieras como el Banco de Bogotá, Bancolombia y Banco Agrario.

