Desarticulan en La Calera sitio clandestino de peleas de perros ligado a red internacional Foto: Fiscal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una presunta convención internacional clandestina de peleas de perros que se realizaba en una finca de zona rural de La Calera (Cundinamarca). En el procedimiento fueron capturadas 13 personas, nueve extranjeras y cuatro colombianas, y rescatados 12 caninos en condiciones críticas, mientras que otros dos fueron hallados muertos.

Las autoridades ubicaron el predio en la vereda Aurora Alta y ejecutaron una diligencia de registro y allanamiento en el momento en que se desarrollaban enfrentamientos entre perros dentro de un cuadrilátero improvisado. La acción fue liderada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), en coordinación con la Dirección de Carabineros, tras labores de inteligencia que alertaron sobre la realización del evento ilegal.

En el lugar había participantes provenientes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela. Según la investigación, el evento habría sido promovido a través de redes sociales y grupos cerrados con fines de apuestas ilegales.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.