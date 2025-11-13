Logo El Espectador
Fiscalía imputó a un hombre que agredió brutalmente a un perro en Montecristo (Bolívar)

La Fiscalía General de la Nación le imputó a Fernando Alonso Oviedo Sánchez el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal, en modalidad agravada. Esto, luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa al hombre, al parecer, golpeando brutalmente a un perro.

Redacción Judicial
13 de noviembre de 2025 - 04:36 p. m.
Bizcocho fue valorado por el personal veterinario especializado. Su agresor, Oviedo Sánchez, lo golpeó con un látigo, lo lanzó al piso y lo pateó.
Fernando Alonso Oviedo Sánchez, señalado de agredir físicamente a un perro en una finca del municipio de Montecristo (Bolívar), fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal, en modalidad agravada. Los cargos fueron aceptados.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, el perro, llamado Bizcocho, habría robado un pedazo de carne que estaba sobre un mesón. Esto, al parecer, habría provocado la violenta reacción del hombre, propietario del animal. En el video difundido en redes sociales se observa cómo Oviedo Sánchez levanta al animal por las patas traseras, lo golpea con un látigo, lo lanza al piso y lo patea, causándole múltiples lesiones.

El hecho, difundido ampliamente en redes sociales, causó una reacción de rechazo generalizada. La Gobernación de Antioquia, a la cabeza de Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera ubicar a Oviedo Sánchez.

El agresor del animal se presentó voluntariamente ante las autoridades el pasado 7 de noviembre, presionado por la indignación en redes sociales y por el pronunciamiento de distintas entidades protectoras de animales, entre ellas la Gerencia de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, liderada por Dionisia Yusti Rivas.

Le puede interesar: Militares señalados de asesinar a un campesino en Frontino fueron recluidos en guarnición militar

Sin embargo, el hombre quedó en libertad poco después, debido a que no registraba antecedentes ni órdenes de captura vigentes en esa jurisdicción. El proceso judicial continúa en Bolívar, donde ocurrieron los hechos y donde la Fiscalía adelanta la investigación por maltrato animal agravado. Por su parte, Bizcocho fue entregado a las autoridades para ser valorado por personal veterinario especializado.

