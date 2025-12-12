Desarticulan red criminal que falsificaba cédulas colombianas para prófugos dominicanos

Una de las personas capturadas trabajaba en una oficina auxiliar de la Registraduría en Medellín. Foto: Fiscalía

En la mañana de este viernes 12 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó las capturas de tres personas señaladas de hacer parte de una red criminal que, al parecer, se dedicaba a falsificar cédulas colombianas para ciudadanos de República Dominicana que estaban prófugos en el país. Según el ente investigador, las capturas de estas personas se dieron en Medellín (Antioquia) y Planeta Rica (Córdoba).

Las tres personas capturadas fueron identificadas como Natalia Patricia Garcés Galeano, alias “La Madrina”; su esposo, Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias “Yeyo”; y el auxiliar administrativo de la Registraduría Auxiliar del barrio Belén de Medellín, Andrés Felipe Saltarín Cartagena. Según la Fiscalía, estas personas integraban “una red delictiva señalada de proveer de documentos de identidad colombianos” de forma ilegal.

Según la Fiscalía, en al menos 17 ocasiones estas personas facilitaron la entrega de los documentos falsos a personas prófugas de la justicia dominicana y que estaban en Colombia de forma irregular. “Con información falsa, habrían obtenido registros civiles y cédulas de ciudadanía para hacer pasar como nacionales a personas oriundas de República Dominicana que tenían anotaciones y requerimientos judiciales pendientes”, dijo el ente investigador.

Con las cédulas falsas, explicó la Fiscalía, estas personas pudieron acceder a pasaportes con los que viajaban a países como México, Perú, Ecuador o Brasil, desde donde finalmente se trasladaban a Estados Unidos y países de Europa, como destinos finales para huir de la justicia. Los pasaportes eran reclamados en las gobernaciones de Santander y Huila, y las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Ibagué (Tolima) y Manizales (Caldas).

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Garcés Galeano sería la principal articuladora y cabecilla; mientras que Monterrosa Mercado estaría encargado de tramitar la documentación, acompañar a los extranjeros a cumplir las diferentes diligencias, representarlos ante las diferentes autoridades administrativas y reclamarles los pasaportes. Saltarín Cartagena es señalado de aprovechar su cargo en la registraduría auxiliar para recibir a los dominicanos, tomar huellas y fotografías y facilitar los demás requisitos ley para garantizar la expedición de los documentos”, detalló la Fiscalía.

Estas tres personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. Solo Garcés Galeano y Monterrosa Mercado aceptaron su responsabilidad en los delitos por los que son señalados.

