Descubren “caleta electrónica” con piezas para ametralladora en Córdoba

Lo que parecía un control rutinario de tránsito en la vía Montería–Planeta Rica (Córdoba) terminó revelando un elaborado método para ocultar armamento que, según las autoridades, es cada vez más usado por redes criminales. La Policía Nacional en Córdoba decomisó piezas esenciales para ensamblar una ametralladora M60, escondidas en una “caleta electrónica” activada mediante una tarjeta, un sistema diseñado para pasar inadvertido durante los controles viales.

El operativo se realizó cuando unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte detuvieron al conductor de un vehículo Nissan que viajaba desde Valledupar (Cesar) hacia Antioquia. Durante la inspección, los uniformados detectaron la estructura oculta en el interior del automotor y, al abrirla, hallaron dos varillas guía, dos cerrojos, dos eyectores, dos horquillas para eyector, un selector de fuego y un fijador automático para fusil.

De acuerdo con el informe preliminar, estos elementos son repuestos y mecanismos de disparo compatibles con una ametralladora M60 estándar. Además del armamento, fueron incautados tres teléfonos celulares. “La persona, el vehículo y los accesorios, al igual que tres celulares que se encontraron en el interior de este vehículo, fueron puestos a disposición de autoridad competente”, explicó el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante del Departamento de Policía Córdoba.

El capturado, un hombre oriundo de Valledupar, deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Según el Código Penal, este delito se castiga con penas de entre nueve y doce años de prisión para quienes transporten, almacenen o comercialicen armamento o sus partes esenciales sin autorización.

Este resultado se enmarca en las acciones de control que adelanta la Policía Nacional para contrarrestar la circulación de armas ilegales en el país, especialmente en corredores estratégicos utilizados por grupos armados y bandas de crimen organizado. En lo que va corrido del año 2025, el Departamento de Policía Córdoba ha capturado a 1.638 personas por diversos delitos, de las cuales 1.462 fueron detenidas en flagrancia.

