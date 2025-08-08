Rama Judicial pide la liberación de agentes de la Fiscalía secuestrados en Arauca

El video enviado por el Eln como prueba de supervivencia de los dos funcionarios de la Fiscalía, se conoce justo a dos meses de su secuestro en Arauca. Foto: El Espectador

Por medio de un comunicado conjunto firmado por siete instituciones públicas, la Rama Judicial le exigió al Ejército de Liberación Nacional (Eln) la liberación de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados en Arauca el pasado 8 de mayo por ese grupo armado.

“La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y sus seccionales piden al Eln la liberación inmediata de los agentes de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y permitir que regresen a sus hogares”, se lee en la misiva.

El comunicado conjunto fue firmado por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo; de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque; de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar; del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, Marta Lía Herrera; y las Comisiones Interinstitucionales seccionales.

Desde esas entidades de la Rama Judicial enviaron también un mensaje de solidaridad a las familias de los dos agentes de la Fiscalía secuestrados por el Eln. Indicaron que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial “se une al clamor por su regreso seguro y en condiciones de dignidad”. De igual forma, le pidieron a Naciones Unidas, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP OEA), al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Iglesia católica y a la Defensoría del Pueblo que no dejen de trabajar por la liberación.

Sobre el secuestro de los funcionarios

El pasado 8 de mayo se confirmó el secuestro de los funcionarios López Estrada y Pacheco Oviedo, agentes del CTI de la Fiscalía en el departamento de Arauca. Tras conocerse la noticia, el Eln, que opera en esa región del país, se atribuyó la responsabilidad del hecho.

Según la información entregada por las autoridades, el secuestro ocurrió en la vereda La Esmeralda, zona rural de Arauquita. Los funcionarios se movilizaban en una camioneta por la vía que comunica al municipio de Fortul, cuando fueron interceptados por hombres armados que se los llevaron.

Las autoridades señalaron como responsable a la estructura Camilo Cienfuegos, perteneciente al Frente de Guerra Oriental del Eln. La misma estructura desde la cual se emitió recientemente el comunicado con la prueba de supervivencia. Ese grupo armado señaló por medio de otra misiva que, al momento del secuestro, los funcionarios portaban el armamento de dotación de la institución.

Agregaron que se les aplicaría “el debido proceso conforme a la normatividad”. Sin embargo, a dos meses del secuestro, sus familias siguen esperando su liberación y los propios funcionarios, de viva voz desde el cautiverio, piden que no se ahorren esfuerzos para que puedan regresar sanos y salvos a casa.

Pruebas de supervivencia

Dos meses después del secuestro, el 8 de julio, se conoció un video en el que ambos funcionarios enviaban mensajes a modo de prueba de supervivencia. El primero en hablar en el video es Rodrigo Antonio López Estrada, quien se identificó como escolta al servicio de la Fiscalía General de la Nación. El funcionario, con la voz entrecortada, le pidió al presidente, Gustavo Petro, y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que no ahorren esfuerzos para lograr su liberación.

“Tomen los canales necesarios para que se dé esta pronta liberación. A la fecha no han hecho nada, ni el presidente Gustavo Petro ni la Fiscalía, para que se den los canales por intermedio de la ONU y de la Defensoría del Pueblo, para la liberación. Vamos para dos meses y no han hecho nada. Yo pregunto: ¿Hasta cuándo hay que esperar a que la Fiscalía y el presidente de la República hagan los canales con el Eln para la liberación?”, dijo López Estrada.

A renglón seguido, le pidió a su familia que se acerque al ente investigador y le pidan a las autoridades que les entreguen los soportes relacionados con la labor de búsqueda que deberían estar adelantando. También a la Defensoría del Pueblo y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que, como defensores de los derechos humanos, hagan “presión a la Fiscalía y al presidente Gustavo Petro para nuestra liberación, porque a la fecha no han hecho nada”.

En la misma línea se pronunció Jesús Antonio Pacheco Oviedo, agente de protección de seguridad de la Fiscalía. El funcionario envió un saludo a su familia, a sus hijos y su esposa, y le pidió al Gobierno Nacional que no deje de lado las acciones necesarias para su liberación.

“Al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que se acuerde que nosotros somos servidores públicos y nos servimos al Estado. Usted, como cabeza del Estado, busque caminos de cooperación y comunicación con el Eln, afín de que nosotros podamos salir de esta situación en la que nos encontramos como prisioneros de guerra”, dijo Pacheco Oviedo.

También hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la comunidad internacional y organismos defensores de derechos humanos, a la Iglesia Católica y a la ONU para que, “medien con el Eln y las instituciones del Estado para salir de esta situación en la cual nos encontramos”. Esa es la única información que se tiene a la fecha sobre los funcionarios secuestrados desde hace ya tres meses.

