Desfalco a PDVSA: Detienen en Venezuela al empresario colombiano Álvaro Pulido

Ficha de recompensa por Álvaro Pulido Vargas Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos

El nacional Álvaro Pulido, socio del encarcelado empresario colombiano Alex Saab y considerado contratista predilecto de Nicolás Maduro, fue detenido en las últimas horas en Venezuela. Una fuente policial le confirmó a CNN Español que Pulido está en manos de las autoridades bolivarianas y que estaría vinculado al más grande escándalo de venta de petróleo en los últimos años: el desfalco a Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En Venezuela, la misma Fiscalía le sigue el rastro al descalabro de la principal petrolera estatal del país, la cual llegó a producir hasta 3,2 millones de barriles al día antes de la llegada de Hugo Chávez. Con Maduro en el poder y luego de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, en 2019, al parecer empresarios y altos funcionarios de Gobierno habrían diseñado estrategias para evadir dichas imposiciones, a través de la desviación de fondos provenientes de exportaciones del crudo.

Según revela Armando Info, solo en negocios en Estados Unidos se encuentran facturas no canceladas por hasta US$13.000 millones. “El impago corresponde a despachos de petróleo efectuados entre 2019 y 2022 por los que PDVSA no recibió el pago correspondiente”, establece el medio de comunicación investigativo. En esa misma publicación, se menciona que los nacionales Saab y Pulido fueron de los operadores que más petróleo venezolano comercializaron entre 2019 y 2020. Y que, al parecer, a través de 19 sociedades fantasmas se cargó una deuda en contra de las arcas venezolanas por alrededor de US$ 1.500 millones.

“La compañía Protón Sociedad Limitada quedó debiendo a PDVSA casi 90 millones de dólares, distribuidos en cinco facturas del año 2020. Dos de esas facturas, la 128300442 y la 128300543, están fechadas el 31 de mayo de 2020, sólo días antes de que Alex Saab fuera detenido en Cabo Verde como consecuencia de la acusación por lavado de dinero que un tribunal de Florida había divulgado en su contra a mediados de 2019 y que, finalmente, también provocó su extradición a los Estados Unidos en octubre de 2021″, señala Armando Info.

Asimismo, hace unas semanas la Fiscalía anunció el allanamiento a la vivienda de Pulido, ubicada en el exclusivo sector de Country Club en Caracas. Además, las autoridades presentaron como resultado la captura de 21 personas, entre ellas 10 funcionarios de gobierno. En medio de ello, renunció el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Los funcionarios capturados fueron imputados por cinco delitos, entre ellos “traición a la Patria y apropiación o distracción del patrimonio público”.

Entre los detenidos se encuentran varios colaboradores del exministro El Aissami, como el vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, Antonio José Pérez Suárez, el jefe de la Superintendencia de Criptoactivos, Joselit Ramírez, y el ahora exdiputado Hugbel Roa, uno de los creadores de la criptomoneda venezolana Petro. Los funcionarios procedieron “a ejecutar operaciones petroleras paralelas” a las de Petróleos de Venezuela a través de “cargas de crudo en buques (...), sin ningún tipo de control administrativo”, concluyó la Fiscalía.

