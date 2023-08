Destituyen a comandante del ESMAD por detener ilegalmente a joven que luego se suicidó Foto: Jose Vargas Esguerra

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años al comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios No. 9 de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Víctor Hugo Martínez, por usar excesivamente la fuerza y privar de la libertad ilegalmente de la libertad a una joven menor de edad de 17 años en Popayán en el marco del Paro Nacional.

Por este mismo caso, la Fiscalía destituyó e inhabilitó por 13 años a los patrulleros Julián Andrés Martínez Pérez y Jhon Jader Montenegro Camilo; de la misma manera, por 12 años a Edwin Orlando Cortés Cifuentes y Ricardo Andrés Salazar Manrique.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2021. Ese día los miembros del ESMAD capturaron a la joven cuando se encontraba agachada en el antejardín de una casa ubicada en Versalles Pajonal, en Popayán, posiblemente grabando la actuación policial, trasladándola a la Unidad de Reacción Inmediata, URI.

La captura fue considerada ilegal por el Ministerio Público, quien encontró responsables de los cargos formulados a los uniformados, quienes causaron daño a la integridad de la adolescente de 17 años de edad, como consecuencia del exceso de uso de la fuerza utilizada tras ser retenida en el sector y conducida a la URI.

Es de recordar un día después de esta detención, la joven de 17 años se suicidó después de denunciar que la noche en la que estuvo detenida en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Popayán, que sufrió violencia sexual presuntamente por parte de uniformados de la Policía.

La denuncia la hizo la menor desde su cuenta de Facebook horas antes de quitarse la vida. “Les tocó cogerme entre 4, ¿no hijueputas? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa. Cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor. Lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando, me cogieron. En medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban “desnudando”, quitando el pantalón. Pero casi les da un mal cuando me revisaron los documentos y se dieron cuenta que soy hija de un policía. Apoyo totalmente el paro y las manifestaciones, pero ayer no estaba con los de las marchas”.

