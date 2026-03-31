Destituyen por 17 años a docente por abusar sexualmente de cinco estudiantes en Risaralda

El Ministerio Público señaló que el proceso disciplinario se adelantó con enfoque de género, en atención a las recomendaciones establecidas para este tipo de casos. Foto: EFE - Nina Osorio

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El docente Maximiliano Queragama Baniama, adscrito a una institución educativa indígena en Pueblo Rico (Risaralda), fue destituido e inhabilitado por 17 años por la Procuraduría tras hallarlo responsable de “realizar actos sexuales con al menos cinco de sus estudiantes entre 2020 y 2022″.

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De acuerdo con el fallo de primera instancia de la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, el profesor aprovechó su posición de autoridad para incurrir de manera reiterada en conductas abusivas contra las menores, a quienes también habría expuesto a material de contenido sexual en la escuela.

El Ministerio Público señaló que el proceso disciplinario contra el docente se adelantó con enfoque de género, en atención a las recomendaciones establecidas para este tipo de casos y considerando que las víctimas pertenecen a una comunidad indígena, lo que implica una especial protección por parte del Estado.

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En su decisión, el ente de control concluyó que las actuaciones del docente Maximiliano Queragama Baniama vulneraron la dignidad y la integridad sexual de las estudiantes, “con lo que se alejó del cumplimiento de sus deberes, por lo que calificó la conducta de manera definitiva como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo”.

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