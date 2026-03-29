Procuraduría destituye e inhabilita a exconcejal del Valle por abuso sexual contra su pareja

Arlex Fernando García Medina fue concejal del municipio de Vijes (Valle del Cauca) entre 2020 y 2023. Foto: Archivo Particular

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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad especial por 16 meses al exconcejal de Vijes (Valle del Cauca) Arlex Fernando García Medina, tras hallarlo responsable de agredir y abusar sexualmente de su pareja en hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2021. La decisión, adoptada en fallo de primera instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali, se basó en un análisis con enfoque de género y en lineamientos establecidos para este tipo de casos.

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El Ministerio Público concluyó que la conducta del exfuncionario vulneró múltiples derechos de la víctima, entre ellos su libertad, dignidad, integridad, autoestima, estabilidad emocional y libre desarrollo sexual. Además, resaltó que el hecho tuvo un impacto agravado al tratarse de su pareja, quien se encontraba en estado de embarazo al momento de la agresión.

La @PGN_COL sancionó con destitución e inhabilidad especial de 16 meses al exconcejal de Vijes, Valle del Cauca (2020 – 2023), Arlex Fernando García Medina, por agredir y abusar sexualmente de su pareja el pasado 21 de septiembre de 2021.



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En su decisión, la Procuraduría fue enfática en que el comportamiento de García Medina no solo tuvo consecuencias en el ámbito privado, sino que trascendió a la esfera pública por su rol como concejal, es decir, como representante de la ciudadanía. En ese sentido, reprochó que su conducta alcanzara “niveles de delincuencia violenta” y afectara bienes jurídicos como la familia, así como la confianza en las instituciones.

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El órgano de control disciplinario calificó la falta disciplinaria como grave cometida a título de dolo y advirtió que el exconcejal socavó la confianza ciudadana y generó conmoción en la comunidad. Para la entidad, este tipo de conductas resultan especialmente reprochables cuando son cometidas por servidores públicos, llamados a garantizar derechos y no a vulnerarlos.

El caso disciplinario tiene su origen en los mismos hechos que también son materia de investigación penal. García Medina fue enviado a la cárcel en septiembre de 2021 por un juez de control de garantías de Yumbo, que le impuso medida de aseguramiento por los delitos de acceso carnal violento en concurso con violencia intrafamiliar agravada, tras la denuncia presentada por su expareja sentimental.

Según la Fiscalía, el exconcejal habría llegado a la vivienda de la víctima, una mujer embarazada y perteneciente a una comunidad indígena, y, tras una discusión, la habría agredido física y verbalmente antes de someterla a abuso sexual. Además, habría proferido amenazas para evitar que denunciara. La captura se realizó el 21 de septiembre de 2021 en vía pública de Vijes. El caso sigue su curso en la justicia penal, en paralelo a la sanción disciplinaria

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